二伯品牌主題曲「好像吉伊卡哇」？聽副歌對比一票驚：真的有

▲二伯品牌接連爆爭議。（圖／翻攝自HAHABABY官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

蔡阿嘎老婆二伯經營親子品牌「HAHABABY」，近日遭爆部分商品與日本品牌「SOU・SOU」設計相似，服飾圖樣也與日本多個品牌接近，近日又有網友翻出品牌過去宣傳影片中使用的主題曲，旋律與人氣動畫《吉伊卡哇》歌曲很像，再度引發爭議。

有網友在 Threads 分享影片，「有人說HAHABABY的主題曲有一句有點像某動畫的歌（我自己覺得沒有衣服那種相似度，但也是旋律有點接近）。」

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原來是HAHABABY 宣傳影片、商品開箱及實體活動中播放的品牌主題曲，在輕快節奏、純樂器編曲，以及部分旋律，讓不少人聯想到《吉伊卡哇》中角色小八（Hachiware）演唱的片尾曲〈ひとりごつ〉（自言自語）。不過，原PO也沒有指控像抄襲，聽起來像是「借鑑了一些旋律跟節奏」。

貼文曝光後，引發不少網友討論，也有人將兩首歌曲剪輯對比，在網路上持續發酵，不少網友認為兩首歌曲確實有相似之處，「我放給我兒子聽，問他像什麼，沒給任何提示，他說很像吉伊卡哇的旋律」、「剛放給小孩聽，小孩也直接猜吉伊。」

不過，也有人持不同看法，認為只是曲風接近，「不是要護航還是什麼，但就真的不像」、「衣服不予置評，但歌曲，音癡的人都聽得出來不一樣」、「到底哪裡像？耳包嗎？」「主觀聽完我覺得不像」、「目前聽片段覺得幾個音像而已，可能要聽完整版才能確定。」