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台南關廟防汛道路逢雨淹到小腿　陳亭妃要求短中長期改善

▲▲立委陳亭妃會勘關廟區防汛道路積淹水問題，要求市府提出短、中、長期改善方案。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃會勘關廟區防汛道路積淹水問題，要求市府提出短、中、長期改善方案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市關廟區防汛道路每逢豪雨、颱風來襲便容易積淹水，最深甚至達到成人小腿，不僅造成農民及農機具無法進出，也影響農作生產與居民通行安全，立法委員陳亭妃接獲地方陳情後，邀集台南市政府水利局、關廟區公所辦理現地會勘，要求市府採取短、中、長期改善措施，逐一解決地方淹水問題。

此次會勘包括市議員鄭佳欣、議員候選人許又仁及下湖里里長董錦松到場，共同向市府反映地方長期面臨的積淹水困境。

▲▲立委陳亭妃會勘關廟區防汛道路積淹水問題，要求市府提出短、中、長期改善方案。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，根據地方反映，每逢大雨來襲，整條防汛道路積水深度可達小腿，不僅造成道路兩旁農地無法進出，農機具通行也受到阻礙，導致農民無法正常耕作，並威脅居民通行安全。

陳亭妃指出，地方多年來一再反映相關問題，改善工作不能繼續拖延。因應颱風及豪雨季節，她要求水利局立即提出短期應變措施，優先建立緊急臨時抽水機調度機制，以便在颱風或瞬間強降雨發生時，迅速抽排道路積水。

她也要求關廟區公所預先規劃抽水機布設位置及管線配置，並在抽水期間配合道路前後端交通管制及封路措施，兼顧排水效率與居民通行安全。

除了短期應變措施，陳亭妃要求水利局在2個月內，配合里長通報的積淹水熱點，完成社區排水系統高低差分析，全面檢視區域排水是否順暢，找出是否存在排水瓶頸、坡度不足或排水容量不足等問題，並提出具體改善方案。

▲▲立委陳亭妃會勘關廟區防汛道路積淹水問題，要求市府提出短、中、長期改善方案。（記者林東良翻攝，下同）
陳亭妃表示，她也將向經濟部水利署第六河川分署了解周邊排水整治、河道疏濬及相關排水工程進度，進一步盤點中央與地方資源，將地方積淹水問題納入整體治水規劃，透過系統性改善提升區域排洪能力。

陳亭妃強調，治水不能只依靠災後搶修，而應找出每一處積淹水成因，「個個擊破、逐一改善」。短期應先保障居民與農民安全，中長期則透過排水系統整體檢討及工程改善，徹底提升地方防洪能力，讓居民安心生活、農民安心耕作。

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