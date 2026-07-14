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黃偉哲頒榮譽市民證書　肯定島田教明深化台日城市交流

▲台南市長黃偉哲頒發榮譽市民證書給日本山口縣議會議員島田教明，肯定其深化台日交流的貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲頒發榮譽市民證書給日本山口縣議會議員島田教明，肯定其深化台日交流的貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本山口縣議會議員島田教明長年積極推動台南市與山口縣交流，台南市長黃偉哲14日於市政會議頒發「台南市榮譽市民」證書，肯定島田教明對台日友好及城市外交的卓越貢獻。

黃偉哲表示，很榮幸代表台南市180多萬市民，頒贈榮譽市民證書給島田教明。對照島田多年來對台南與山口縣交流的協助及貢獻，這項榮譽可說實至名歸。

黃偉哲指出，島田教明曾任山口縣議會副議長，目前擔任日台友好促進山口縣議會議員聯盟會長，也是促成台南市與山口縣於2023年7月締結交流協定的重要推手。

▲台南市長黃偉哲頒發榮譽市民證書給日本山口縣議會議員島田教明，肯定其深化台日交流的貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

在島田教明支持下，台南與山口縣交流從官方逐步延伸至民間，雙方互動更加熱絡。2025年丹娜絲颱風重創台南時，島田教明第一時間發起募款，並親自率團來台捐贈善款、慰問災區，展現台日之間共患難的深厚情誼。

黃偉哲表示，未來期待在島田教明持續推動及支持下，進一步拉近台南與山口縣的距離，深化雙方在觀光、教育、文化、體育及農特產品等領域的合作，讓城市交流更上一層樓。

▲台南市長黃偉哲頒發榮譽市民證書給日本山口縣議會議員島田教明，肯定其深化台日交流的貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也期盼，台南與山口縣的友誼能延續至下一代，讓這份跨越國界的珍貴情誼長久延續。島田教明表示，他自2019年起，擔任已故日本前首相安倍晉三倡議成立的「日台友好促進山口縣議會議員聯盟」會長，持續致力促進山口縣與台南市的友好交流。

島田教明指出，即使雙方曾歷經疫情影響，交流仍未中斷，合作範圍也逐漸延伸至更多領域，至今已累積許多具體成果。

他說，此次獲頒「台南市榮譽市民」，不僅是個人的榮耀，也是山口縣議會乃至整個山口縣的榮耀，未來將繼續促進台南與山口縣發展，為雙方友好交流及共同發展貢獻心力。

▲台南市長黃偉哲頒發榮譽市民證書給日本山口縣議會議員島田教明，肯定其深化台日交流的貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

島田教明也分享一段台日交流的小故事。黃偉哲今年6月準備台南愛文芒果，提供日本防府市學童品嘗，受到孩子們熱烈歡迎。此次來訪，島田教明特地帶來當時的午餐活動照片，以及學童親手繪製的感謝卡，為頒贈儀式增添溫馨回憶。

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