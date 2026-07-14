我要殺了你們！雲林男酒後砸車持器械攻擊　母女3人濺血送醫

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣西螺鎮黃昏市場旁昨（13）日下午發生一起傷人案件。一輛自小客車停靠路旁準備購物時，竟遭一名70多歲張姓男子持酒瓶砸車，更涉嫌持酒瓶、鐵夾、鐵棍、木棒及水果刀攻擊車上民眾，造成3名女子受傷送醫。警方獲報後到場將張男依現行犯逮捕，訊後依傷害、毀損及恐嚇等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

▲西螺黃昏市場旁發生酒後傷人案，警方到場將涉嫌持酒瓶、刀械攻擊民眾的張姓男子依現行犯逮捕。（圖／記者游瓊華翻攝）

有被害人家屬事後在社群平台發文表示，13日下午2時許，家人開車前往西螺黃昏市場購物，車輛臨停在興農西路一處公有涼亭旁，當時仍處於待速狀態，未料一名男子突然朝車輛連續丟擲酒瓶，導致車輛受損。

家屬指出，家人下車詢問原因時，對方情緒失控，先打破酒瓶後持長鐵夾、鐵棍、木棒、破碎酒瓶及水果刀攻擊，並持續朝人、車投擲酒瓶，過程中還不斷大聲叫囂「我要殺了你們」、「反正我不怕警察」等語，現場氣氛相當驚險。

家屬表示，遭攻擊過程中，母親頭部及臉部遭酒瓶擊中，耳際出血、額頭及臉頰腫脹；大姊胸口遭砸傷，右胸挫傷；二姊右手臂則遭鐵棍擊傷，3人事後均由救護車送醫院治療，並完成驗傷將依法提出傷害、恐嚇及毀損等告訴。家屬強調，事發時家人僅希望盡快離開現場，並未主動與對方發生肢體衝突，期間自行報警及撥打119求援，並呼籲相關單位重視市場周邊治安及公共安全管理，避免類似事件再度發生。



媒體前往事發地點，發現涼亭除了髒亂不堪，更有許多酒瓶碎玻璃，喝酒傷人的男子也在附近，經媒體上前詢問，張男辯稱，當時他在掃地，突然一輛車停在他要掃地的範圍，請駕駛開走屢勸不聽才動怒。

對於網路貼文指稱涉案男子為街友，警方澄清，經查張姓男子並非街友身分，而是酒後失控滋事。警方說明，此案張男涉嫌持酒瓶等物品攻擊被害人並毀損車輛，造成3名女子分別受到擦挫傷，員警獲報後立即趕赴現場，當場依現行犯逮捕張男，並依法移送偵辦。後續將持續釐清案發經過及相關責任，同時已加強黃昏市場周邊及涼亭一帶巡邏與守望勤務，防止類似治安事件再次發生，也呼籲民眾如遇糾紛應保持冷靜，切勿以暴力方式解決問題，以免觸法。

▲被害人家屬貼文指出，家人臨停公有涼亭旁購物，竟遭男子持酒瓶砸車並持刀械攻擊，造成3人受傷送醫。（圖／記者游瓊華翻攝）