東港百人治安座談！ 警揭詐騙新招　不忘提醒演習交管

▲東港警分局14日舉辦社區治安會議。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局今(14)日舉辦社區治安會議，吸引轄區村里長、巡守隊及地方民眾約100人參與。警方除解析最新投資詐騙手法、宣導交通安全及高齡換照規定，也提前說明8月7日城鎮韌性演習的人車管制措施，並結合檢方推動反賄選宣導，盼透過警民合作共同打造安全宜居環境。

這項「社區治安會議暨交通安全與犯罪預防宣導」座談會，在東港警分局五樓禮堂舉行。由分局長高志正主持，警察局防治科科長劉坤宗亦率領各相關科室代表蒞臨指導。現場更齊聚了轄區內各鄉鎮村里長、社區巡守隊及熱心鄉親約100人，齊聚一堂，互動熱烈。

會議首由偵查隊隊長葉憲威登台，針對政府最新的防詐政策與治安資訊進行宣導，深度剖析現今網路投資詐騙與新興詐術手法，並呼籲鄉親善用110報案電話與165反詐騙專線查證，或直接前往就近的派出所諮詢，牢記「一聽、二掛、三查證」的防範口訣。

隨後，第五組組長林中安透過詳實的簡報，深入剖析轄區交通狀況、違規檢舉熱點及行人路權安全，並說明科技執法路段的運作態樣。更特別邀請監理站股長說明高齡長者駕照換發的相關規定，共同守護銀髮族的用路安全。此外，第四組也針對8月7日即將登場的「2026城鎮韌性演習」進行重點宣導，預告演習當日將實施30分鐘的防情傳遞、警報發放與人車管制。

最後由屏東地方檢察署亦派員進行反賄選宣導，大力呼籲鄉親堅決拒絕賄選，攜手維護乾淨、公平的乾淨選風。

高分局長強調，召開治安會議的核心目的，是希望搭起警民之間雙向溝通的橋樑，凝聚地方共識，攜手發掘並檢視隱藏的治安死角，並呼籲民眾若在日常生活中發現任何可疑徵候，請務必第一時間向警方反映偵處，防患於未然，共同營造安全生活環境。