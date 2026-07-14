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台灣詐騙「原汁原味」輸出日本！Cheap曝監獄內幕　一票讚爆

▲台灣詐騙「原汁原味」輸出日本。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

▲台灣詐騙「原汁原味」輸出日本。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

記者周亭瑋／綜合報導

日本警視廳近日破獲一起由台灣人組成的跨國詐騙集團，並在東京逮捕兩名台籍女車手，包括29歲女子楊欣怡，及一名案發時年僅19歲的台籍少女。對此，網紅Cheap發文驚呼，這根本是「台灣詐騙原汁原味輸出日本」，並直指台日兩國在對待犯罪者隱私與懲治上的差異。

日本警方公開「高清正臉照」　Cheap酸：台灣各種保障人權

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Cheap直言，在台灣，犯罪者享有各種人權保障，不僅長相要打馬賽克，連姓名都要遮遮掩掩；然而，這群人一到日本犯案，姓名、年紀及「無碼高清」的正面照，立刻遭到全面大公開。

他接著表示，雖然這次只是抓到車手，幕後老大大概依舊在某處的豪宅吹冷氣；但這確實是將台灣的詐騙文化原汁原味輸出到了日本。

日本監獄「軍事化管理」極嚴格　車手判刑2至5年起跳

除了資訊全面公開透明，日本對於詐騙罪犯的懲處也相當嚴厲。Cheap透露，在日本車手都關很久，至少2到5年刑期起跳。不僅如此，日本監獄是出了名的「嚴格管教」與軍事化管理，犯人在監獄裡就如同在新兵訓練營一樣，走路必須像軍人一樣齊步走，甚至還要精神答數、轉彎轉直角、行進間絕對不能東張西望。

大票人狂嘆：台灣是罪犯天堂

這起丟臉丟到國外的案件，在社群掀起熱烈討論，針對台日兩國對犯罪者隱私的保障差異，網友們紛紛吐槽，「台灣之光」、「鬼島除了保障罪犯和加害者的人權，還會什麼？廢死？」「日本原汁原味、高清無碼，這不附番號說不過去XD」、「文化輸出」、「反觀台灣」、「在台灣，會幫犯人打馬賽克」、「台灣是詐騙集團的天堂」、「我覺得還是勞改營比較有用」。

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