抱兒玩「飛高高」手滑！3歲男童4F窗戶飛出重摔亡　爸出庭崩潰

▲ 男童被爸爸高舉在空中，意外飛出窗戶。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一個家庭赴賽普勒斯旅遊，竟釀成無法挽回的悲劇。他們入住濱海城市帕福斯（Paphos）一間度假飯店，未料不到1小時後，年僅3歲的兒子從4樓走廊窗戶墜地，送醫宣告不治，他37歲的父親隨後被以過失致死罪名收押。

綜合《太陽報》等外媒，事故發生於12日傍晚約6時40分，這家人剛辦理入住約40分鐘，父親、兒子與外祖父3人離開房間，準備搭電梯前往餐廳吃晚餐。等電梯期間，父親抱著兒子玩起「飛高高」，未料不慎手滑。

男童瞬間從父親手中飛出，穿過走廊上一扇寬約1.2公尺、高2.4公尺的窗戶，從約10公尺高處重摔至下方的露台。救護人員趕抵時男童已經毫無反應，送醫宣告不治，死因為嚴重顱骨損傷及多處身體及內臟創傷。

悲劇發生後，這名父親被警方帶回訊問，並於隔天清晨出庭。據報他在陳述過程中一度情緒崩潰、泣不成聲，庭審被迫短暫中斷。法院裁定將其收押8天，即警方可申請的最長羈押期限，若調查提前完成或可提前獲釋，家屬目前仍在為他尋找律師。

警方現已取得5份相關陳述，正調閱飯店監視器畫面，以釐清事故全貌。一旦過失致死罪名成立，當事人最高恐面臨4年有期徒刑。英國外交部也表示，已對這名在賽普勒斯不幸身亡的英國兒童家屬提供協助，並持續與當地主管機關聯絡。