認同台灣人或中國人是自然情感　鄭麗文對話高中生：不該成選擇題

▲鄭麗文接受東山高中三位同學訪問。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨（13日）接受東山高中三位同學訪問，針對鄭麗文曾多次表態「我們都是中國人」，學生關心身份認同問題，鄭麗文回應，無論認同自己是台灣人還是中國人，都是源自個人成長背景、家庭記憶與文化連結的自然情感，與政黨立場無關，不應該被硬拗成非此即彼的選擇題。

東山高中學生為製作學習歷程檔案特別安排與國民黨主席鄭麗文專訪，就鄭麗文的從政之路、學運經歷及當前局勢進行深入對談。鄭麗文以她長年的信念勉勵年輕人，「做任何事情都要玩真的，做到就是賺到。」政治本應回歸人的需求，而非成為操作利益的工具，她的初心是為了保障人民的安全、讓更多人有機會追求屬於自己的幸福。

針對近年社會上的身分認同爭論，鄭麗文說，無論認同自己是台灣人還是中國人，都是源自個人成長背景、家庭記憶與文化連結的自然情感，與政黨立場無關，不應該被硬拗成非此即彼的選擇題。

對於「中華文明」的定義，鄭麗文認為，文化與文明是千百年來自然累積的成果，不可以用狹隘的方式去定義或操弄，歷史應該由歷史自己說話。她呼籲，應戳破政治操作，讓大眾回歸真實的自我與自然的情感。

鄭麗文強調，台灣應當是一個多元自由的社會，讓每個人都有空間用自己的方式認識自己的文化根源，而不必因為政治壓力說出「政治正確」的答案，「回歸人，回歸自然，這才是我們真正應該守護的。」