午後雷雨下到周六　雙北防較大雨勢

▲明天至周六午後各地有雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周受西南風影響，明天至週六水氣多，午後各地有雷陣雨，山區及雙北雨勢較大，周日過後午後雷雨區縮小，以山區為主。南海有熱帶擾動發展，不過預估未來一周難以增強為熱帶低壓或颱風，但水氣將隨著西南風飄進台灣。

中央氣象署預報員王品翔表示，未來一周受西南風影響，南海也有熱帶擾動發展，雖然預估不會增強為熱帶性低氣壓，但隨著雲系消長，西南風會將水氣帶進台灣。

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王品翔指出，明天至周六水氣多，中南部清晨至上午有短暫陣雨或雷雨，午後各地也有雷陣雨，其中山區及雙北地區容易有大雨發生；周日到下周二持續受西南風影響，不過水氣減少，清晨至上午南部仍有不定時降雨，午後降雨以山區為主。

▲▼未來降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來溫度趨勢方面，王品翔說明，未來一周各地普遍高溫約33到35度，中南部內陸跟花東縱谷則有局部36度以上高溫，明後兩天則要留意台東有局部焚風發生的機率。

至於未來颱風動向，王品翔指出，南海雖有熱帶擾動發展，但因環境條件不利、組織發展有限，預估未來一周不會增強為熱帶性低氣壓或颱風。至於7月下旬，模式顯示仍有熱帶擾動發展的跡象，但因時間尚遠，不確定性仍高，後續仍須持續觀察。