不知妹已離世！士林失智婦同屋伴屍　姪子探視聞異味揭悲劇

▲北市士林區1對高齡姊妹相依為命釀悲歌，失智姊伴77歲妹遺體多日。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

令人鼻酸的悲歌！北市士林區延平北路八段一處巷弄民宅今（14日）傳出死亡案件，一對姊妹長年同住，其中80多歲姊姊患有失智症，77歲妹妹疑似在住處內死亡一段時間，直到姪子前往探視，聞到屋內飄出異味，才驚覺情況不對，立即報警求助。

據了解，姪子平時會前往住處關心2名姑姑，今天到場時發現屋內傳出異味，且無法確認兩人狀況，因此通報警消到場。消防人員抵達後破門進入，發現77歲妹妹倒臥屋內，已明顯死亡，研判死亡已有一段時間。

至於同住的80多歲姊姊，因患有失智症，當時人在屋內，所幸仍意識清醒，救護人員隨即將她送往醫院檢查及治療，目前暫無生命危險。

警方獲報後立即封鎖現場，並通知鑑識人員到場採證。初步勘查死者身上未發現明顯外傷，現場也暫未發現外力介入跡象，至於77歲婦人確切死亡時間、死因，以及姊妹近來的生活與照護情形，仍有待警方調閱資料、訪查家屬，並報請檢察官相驗進一步釐清。

這對高齡姊妹共同生活，如今妹妹在屋內離世，患有失智症的姊姊卻無法及時向外求援，直到親人探視聞到異味才揭開悲劇，也再度凸顯獨居及高齡家庭的照護問題。