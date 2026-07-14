　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

北投人神秘服務！「神級阿伯專送」業務曝　大票狂推：超萬能

▲北投機車阿伯不是觀光奇觀，在地短程接送需求背後的下一個考驗。（圖／記者陳弘修攝）

▲限時專送的北投阿伯是當地特色文化。（圖／記者陳弘修攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，自己在北投生活將近20年，才第一次體驗了在地人口中的「北投限時專送」，和司機阿伯聊天後，才知道對方服務範圍比想像中還廣，好奇其他人都曾請阿伯幫忙做過哪些事。貼文釣出不少北投人分享經驗，從接送、送文件到代領藥，甚至送汽油、代抽銀行號碼牌都有，根本是「萬能阿伯」。

原PO在Threads發文表示，自己身為在北投生活將近20年的北投人，最近第一次體驗「北投限時專送」，和阿伯聊天後發現，對方的業務範圍相當廣，因此好奇詢問大家，「還請阿伯做過什麼酷事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文釣出一票北投人，「平常請阿伯接送，遲到就請阿伯飆車，還幫我買三餐、買炸雞、買手搖飲、去市場買菜、買生活用品，也去銀行代抽號碼牌，上班忘記帶菸，還請阿伯到家裡找家人拿再送到公司。」「去北投市場買東西，有些阿伯很會挑菜。」「我急著印照片，就請阿伯幫忙送USB到相館；還有炸雞桶自取優惠，也請阿伯先代墊幫忙拿，反而比叫外送便宜。」「車子騎到沒油，居然還可以送汽油來！」

還有網友回憶，「小學不小心把同學聯絡簿帶回家，也是請阿伯幫忙送。」「爸爸車子壞掉，請阿伯載我去上學。」「北投、新北投一趟50元，我們家從阿公那一代就開始搭，到現在已經第三代了，服務一直都很好。」「疫情隔離期間，也請阿伯幫忙拿健保卡去領藥，他們還很仔細用酒精消毒、塑膠袋裝健保卡。」

不少人也紛紛驚呆敲碗，「這服務真的不能拓展到天母來嗎？」「好酷喔！」

北投「限時專送騎士」特色文化已超過半世紀

據悉，北投的機車限時專送是鄰里經濟網絡與在地文化的體現，從在地居民日常使用到相關文化活動中出現機車載客服務體驗內容，都讓居民、遊客與外界持續關注這項存在超過半世紀的特色服務。

《ETtoday東森民調雲》上個月才針對北投機車限時專送服務進行調查，高達74.6%的北投居民支持政府正式開放並管理機車接送服務，僅有13.5%表示不支持，顯示多數居民認為相關需求客觀存在，更期待建立明確規範與管理制度，而非任其處於模糊地帶。

在實際使用經驗方面，調查發現有34.1%的北投居民曾使用過限時專送服務，換言之，約每三位居民就有一位曾經使用。更值得注意的是，有13.9%的居民在最近一年內曾使用過該服務，其中6.8%甚至達到每月至少使用一次的頻率，顯示限時專送並非停留在過往記憶中的地方特色，而是至今仍被持續使用的生活服務。

至於使用者評價部分，調查結果也顯示，在曾經使用過限時專送的居民中，高達89.7%表示滿意，顯示服務品質與居民期待之間具備相當程度的一致性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／虎航又有「旅客搭錯飛機」　業者：地勤誤判
二伯爸爸首發聲力挺夫妻倆！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝
第三家日牌發聲！二伯品牌爆抄襲　niko and…採取動作
快訊／陽明交大教授砍死妹夫！驚人學霸背景曝
快訊／國巨股民1個月翻車3次！　驚爆違約交割2651.4萬
43歲「陽明交大教授」砍死樂器行老闆！　雙腿中彈倒地哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

分科測驗官方解答公布　「物理、化學、生物、數甲」一次看

快訊／虎航又有「旅客搭錯飛機」　業者：地勤誤判

分科測驗公民「中國對外發動戰爭」入題　高中師：中間偏難

嫌10年老友「聊天習慣」根本保育類　萬人吵翻：我們沒死

咬下險沒命！紅豆餅竟藏「生鏽鐵釘」網友戰翻　衛生局稽查

快訊／陽明交大教授砍死人　校方：全力配合調查

台灣詐騙「原汁原味」輸出日本！Cheap曝監獄內幕　一票讚爆

機場check in突見公告「隨身行李免費託運」！內行曝1情況很常見

二伯品牌主題曲「好像吉伊卡哇」？聽副歌對比一票驚：真的有

北投人神秘服務！「神級阿伯專送」業務曝　大票狂推：超萬能

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

分科測驗官方解答公布　「物理、化學、生物、數甲」一次看

快訊／虎航又有「旅客搭錯飛機」　業者：地勤誤判

分科測驗公民「中國對外發動戰爭」入題　高中師：中間偏難

嫌10年老友「聊天習慣」根本保育類　萬人吵翻：我們沒死

咬下險沒命！紅豆餅竟藏「生鏽鐵釘」網友戰翻　衛生局稽查

快訊／陽明交大教授砍死人　校方：全力配合調查

台灣詐騙「原汁原味」輸出日本！Cheap曝監獄內幕　一票讚爆

機場check in突見公告「隨身行李免費託運」！內行曝1情況很常見

二伯品牌主題曲「好像吉伊卡哇」？聽副歌對比一票驚：真的有

北投人神秘服務！「神級阿伯專送」業務曝　大票狂推：超萬能

副歌第一句就眼眶紅！曾敬驊、王淨、高捷接唱〈魯冰花〉影片瘋傳

公婆買房又付水電費！「媳一臉不歡迎」網曝最大關鍵：不是房子

分科測驗官方解答公布　「物理、化學、生物、數甲」一次看

全富公益夏令營展現ESG行動力　三代攜手搓湯圓、共學食農教育

快訊／台中國際會展中心48歲男「意識模糊」　4救護人員搶命　

快訊／虎航又有「旅客搭錯飛機」　業者：地勤誤判

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

二伯爸爸首發聲力挺夫妻倆！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

追查問題油！第3批流向雲林　衛生局累計稽查166家業者

72歲雙金歌王「年輕時帥到像張凌赫」！　翁倩玉證實了

【幾秒鐘就發生意外】媽媽在旁洗碗　寶寶竟自己爬出餐椅摔下！

生活熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

台鋼球員單月討論量202萬　前議員驚呆

二伯翻身劇本曝光！網喊「HAHABABY是假的」

中了就躺平！大樂透今飆6.6億　4生肖財運旺爆

7-11致癌油鮮食「退費今開始入帳」　誰能領、怎麼領一次看

最美前檢座「跨性別」　從全家光榮淪失敗孩子

快訊／海神颱風掛了！　只活1天

更多熱門

相關新聞

疑毒駕肇事　自小客撞機車跑了丟路邊

疑毒駕肇事　自小客撞機車跑了丟路邊

台南市永康區裕永路與平實路口，昨（13日）下午發生汽車碰撞機車事故，造成機車騎士手腳擦挫傷，但汽車駕駛人肇事後未留在現場逕自離去，台南市警永康分局副分局長謝貴琳指出，警方已依肇事逃逸案件受理，並已尋獲肇事車輛，正積極追查駕駛人到案說明中。

泥水沖倒女大生「頭卡護欄亡」　校方回應了

泥水沖倒女大生「頭卡護欄亡」　校方回應了

重機展／凱旋速度大師復古車回歸

重機展／凱旋速度大師復古車回歸

鳳山女駕駛違規左轉　害2直行機車連環撞

鳳山女駕駛違規左轉　害2直行機車連環撞

重機展／光陽全新黃牌冒險重機現身

重機展／光陽全新黃牌冒險重機現身

關鍵字：

北投限時專送機車接送在地文化

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

阿根廷晉4強惹眾怒？600萬人連署開戰

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用發票載具APP　官方步驟看這

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面