北投人神秘服務！「神級阿伯專送」業務曝　大票狂推：超萬能

▲限時專送的北投阿伯是當地特色文化。（圖／記者陳弘修攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，自己在北投生活將近20年，才第一次體驗了在地人口中的「北投限時專送」，和司機阿伯聊天後，才知道對方服務範圍比想像中還廣，好奇其他人都曾請阿伯幫忙做過哪些事。貼文釣出不少北投人分享經驗，從接送、送文件到代領藥，甚至送汽油、代抽銀行號碼牌都有，根本是「萬能阿伯」。

原PO在Threads發文表示，自己身為在北投生活將近20年的北投人，最近第一次體驗「北投限時專送」，和阿伯聊天後發現，對方的業務範圍相當廣，因此好奇詢問大家，「還請阿伯做過什麼酷事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文釣出一票北投人，「平常請阿伯接送，遲到就請阿伯飆車，還幫我買三餐、買炸雞、買手搖飲、去市場買菜、買生活用品，也去銀行代抽號碼牌，上班忘記帶菸，還請阿伯到家裡找家人拿再送到公司。」「去北投市場買東西，有些阿伯很會挑菜。」「我急著印照片，就請阿伯幫忙送USB到相館；還有炸雞桶自取優惠，也請阿伯先代墊幫忙拿，反而比叫外送便宜。」「車子騎到沒油，居然還可以送汽油來！」

還有網友回憶，「小學不小心把同學聯絡簿帶回家，也是請阿伯幫忙送。」「爸爸車子壞掉，請阿伯載我去上學。」「北投、新北投一趟50元，我們家從阿公那一代就開始搭，到現在已經第三代了，服務一直都很好。」「疫情隔離期間，也請阿伯幫忙拿健保卡去領藥，他們還很仔細用酒精消毒、塑膠袋裝健保卡。」

不少人也紛紛驚呆敲碗，「這服務真的不能拓展到天母來嗎？」「好酷喔！」

北投「限時專送騎士」特色文化已超過半世紀

據悉，北投的機車限時專送是鄰里經濟網絡與在地文化的體現，從在地居民日常使用到相關文化活動中出現機車載客服務體驗內容，都讓居民、遊客與外界持續關注這項存在超過半世紀的特色服務。

《ETtoday東森民調雲》上個月才針對北投機車限時專送服務進行調查，高達74.6%的北投居民支持政府正式開放並管理機車接送服務，僅有13.5%表示不支持，顯示多數居民認為相關需求客觀存在，更期待建立明確規範與管理制度，而非任其處於模糊地帶。

在實際使用經驗方面，調查發現有34.1%的北投居民曾使用過限時專送服務，換言之，約每三位居民就有一位曾經使用。更值得注意的是，有13.9%的居民在最近一年內曾使用過該服務，其中6.8%甚至達到每月至少使用一次的頻率，顯示限時專送並非停留在過往記憶中的地方特色，而是至今仍被持續使用的生活服務。

至於使用者評價部分，調查結果也顯示，在曾經使用過限時專送的居民中，高達89.7%表示滿意，顯示服務品質與居民期待之間具備相當程度的一致性。