快訊／大學分科測驗「數學乙」參考解答公布

▲大學分科測驗第二天，得勝者文教「數學乙」考科邀請解題老師解創智、解涵清分析。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

大學分科測驗今（14）日進行第二天，第3節考科為「數學乙」，得勝者文教提供試題參考解答，但正確答案仍以大考中心公布為準。同時解題老師預估，今年數學乙的5標（頂、前、均、後、底）為「53、46、32、20、14」級分。

▼大學分科測驗「數學乙」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

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得勝者文教「數學乙」解題老師解創智、解涵清分析，今年考題整體難度較去年降低，計算量明顯減少，命題平穩，題目都落在課綱範圍內，只要把課本內容讀熟、基本概念建立完整，就有機會取得不錯成績。

解題老師說明，今年試題最大的特色是「重觀念、輕計算」，例如期望值題，只要理解「期望值的和等於和的期望值」概念，就能快速作答，不必逐一計算；整份考卷真正需要花較多時間計算的題目不多，多數都能透過觀念解決。此外，今年統計題難度也相對單純，接近課本例題，不像過去常以大量資料包裝，對熟悉課本內容的考生相對有利。

老師認為，今年考題能讓學生建立學習信心，也反映近年分科測驗命題方向，逐漸從大量計算轉向「理解概念與靈活應用」。由於整體試題較容易，高分群競爭也將更加激烈，若想取得60級分，幾乎不能有太多失分，手寫題的細節也可能成為拉開成績差距的關鍵。