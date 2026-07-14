美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救

▲美國一名婦人在浴室內滑倒，受困9天奇蹟獲救。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國北卡羅萊納州一名82歲的獨居老婦人在浴室內滑倒，整個人四腳朝天摔進浴缸內，更被扯下的浴簾桿砸中。由於傷勢嚴重，導致她動彈不得。儘管花了數小時呼叫求救，但根本無人發現，導致她就這樣被困在浴缸內長達9天，期間只能用腳趾扭開水龍頭，並用腳將水潑向臉部來解渴。直到9天後警方破門，她才奇蹟般撿回一命。

根據《紐約郵報》引述The Mountaineer報導，82歲婦人瓊安·里維特（Joan Rivet）自2023年丈夫過世後便獨自居住在北卡羅萊納州克萊德（Clyde）的住家。6月1日晚間，瓊安在浴室準備洗漱就寢時，腳步一個不穩，整個人向後仰摔。

她直接跌進浴缸內，而巨大的衝擊力不僅扯下了整片浴簾，沉重的金屬浴簾桿也砸在她的身上。當時她的背部與脊椎因摔跤而劇痛，導致她完全無法使力讓自己脫困，只能躺在冷冰冰的浴缸裡。雖然她試圖哭喊求救，但卻無人回應，只有門外愛貓「菲比（Phoebe）」焦急地喵喵叫。

瓊安因為傷勢嚴重與飢餓，開始反覆陷入昏迷與清醒的惡性循環。她直言，「我看著天色變黑又變亮、變黑又變亮，老實說，到後來我根本數不清日子。」瓊安透露，在清醒的片刻，她只能不斷向神祈禱。

由於瓊安沒有子女也沒有上班，因此不確定是否會有人發現她，她只能忍著傷痛，用腳轉動浴缸水龍頭，試圖藉此補充水分。

數日後，瓊安居住在隔壁喬治亞州、相隔5小時車程的親哥哥比爾（Bill Lesko）因為連續多日撥打電話都聯絡不上妹妹，終於察覺異狀。比爾直覺「事情絕對不對勁」，連忙聯絡妹妹的鄰居幫忙查看。

鄰居查看後告知比爾稱，瓊安的車子還停在車道上，但屋內完全沒有動靜。焦急萬分的比爾立刻通報警察，請求協助。警方獲報後，6月10日抵達瓊安家中，破門而入後，終於在浴缸內發現呈現半昏迷狀態的瓊安，緊急將她送往醫院治療。

瓊安被發現時，處於重度營養不良、嚴重脫水的狀態，且因為整整9天維持同一個姿勢躺在硬邦邦的浴缸內，全身早已長滿褥瘡。

幸運的是，在經過靜脈注射與液態營養治療下，瓊安已慢慢恢復體力，並轉至康復中心接受復健。而更讓人稱奇的是，在屋內同樣斷水斷糧9天的愛貓「菲比」也奇蹟般地活了下來。大難不死的瓊安表示，這場噩夢也讓她決定出院後搬到喬治亞州與哥哥同住，以便相互有個照應。