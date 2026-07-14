　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救

▲▼美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救。（圖／翻攝自X）

▲美國一名婦人在浴室內滑倒，受困9天奇蹟獲救。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國北卡羅萊納州一名82歲的獨居老婦人在浴室內滑倒，整個人四腳朝天摔進浴缸內，更被扯下的浴簾桿砸中。由於傷勢嚴重，導致她動彈不得。儘管花了數小時呼叫求救，但根本無人發現，導致她就這樣被困在浴缸內長達9天，期間只能用腳趾扭開水龍頭，並用腳將水潑向臉部來解渴。直到9天後警方破門，她才奇蹟般撿回一命。

根據《紐約郵報》引述The Mountaineer報導，82歲婦人瓊安·里維特（Joan Rivet）自2023年丈夫過世後便獨自居住在北卡羅萊納州克萊德（Clyde）的住家。6月1日晚間，瓊安在浴室準備洗漱就寢時，腳步一個不穩，整個人向後仰摔。

她直接跌進浴缸內，而巨大的衝擊力不僅扯下了整片浴簾，沉重的金屬浴簾桿也砸在她的身上。當時她的背部與脊椎因摔跤而劇痛，導致她完全無法使力讓自己脫困，只能躺在冷冰冰的浴缸裡。雖然她試圖哭喊求救，但卻無人回應，只有門外愛貓「菲比（Phoebe）」焦急地喵喵叫。

瓊安因為傷勢嚴重與飢餓，開始反覆陷入昏迷與清醒的惡性循環。她直言，「我看著天色變黑又變亮、變黑又變亮，老實說，到後來我根本數不清日子。」瓊安透露，在清醒的片刻，她只能不斷向神祈禱。

由於瓊安沒有子女也沒有上班，因此不確定是否會有人發現她，她只能忍著傷痛，用腳轉動浴缸水龍頭，試圖藉此補充水分。

數日後，瓊安居住在隔壁喬治亞州、相隔5小時車程的親哥哥比爾（Bill Lesko）因為連續多日撥打電話都聯絡不上妹妹，終於察覺異狀。比爾直覺「事情絕對不對勁」，連忙聯絡妹妹的鄰居幫忙查看。

鄰居查看後告知比爾稱，瓊安的車子還停在車道上，但屋內完全沒有動靜。焦急萬分的比爾立刻通報警察，請求協助。警方獲報後，6月10日抵達瓊安家中，破門而入後，終於在浴缸內發現呈現半昏迷狀態的瓊安，緊急將她送往醫院治療。

瓊安被發現時，處於重度營養不良、嚴重脫水的狀態，且因為整整9天維持同一個姿勢躺在硬邦邦的浴缸內，全身早已長滿褥瘡。

幸運的是，在經過靜脈注射與液態營養治療下，瓊安已慢慢恢復體力，並轉至康復中心接受復健。而更讓人稱奇的是，在屋內同樣斷水斷糧9天的愛貓「菲比」也奇蹟般地活了下來。大難不死的瓊安表示，這場噩夢也讓她決定出院後搬到喬治亞州與哥哥同住，以便相互有個照應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／虎航又有「旅客搭錯飛機」　業者：地勤誤判
二伯爸爸首發聲力挺夫妻倆！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝
第三家日牌發聲！二伯品牌爆抄襲　niko and…採取動作
快訊／陽明交大教授砍死妹夫！驚人學霸背景曝
快訊／國巨股民1個月翻車3次！　驚爆違約交割2651.4萬
43歲「陽明交大教授」砍死樂器行老闆！　雙腿中彈倒地哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普放話轟「鎬山」核設施！　伊朗高層警告：將祭毀滅性反擊

抱兒玩「飛高高」手滑！3歲男童4F窗戶飛出重摔亡　爸出庭崩潰

夢遊奪命！美10歲男童沿校車路線「一路走進池塘溺斃」

日本老夫妻「在家被燒死」！44歲逆子開車逃逸自撞　醫院落網

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救

增至30死！曼谷餐廳惡火「多人陳屍廁所」　疑走錯路受困奪命

紅衣女「跨坐男伴」忘情晃動！　芭達雅公園活春宮激戰畫面曝

遭中國拘留訊問100次！美籍華裔地震學家研究北韓核試　被控間諜罪

狂轟油輪「釀7船員死傷」　印度召見伊朗副大使抗議

美媒爆川普開綠燈！　通話沙國王儲「支持轟炸青年運動」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

川普放話轟「鎬山」核設施！　伊朗高層警告：將祭毀滅性反擊

抱兒玩「飛高高」手滑！3歲男童4F窗戶飛出重摔亡　爸出庭崩潰

夢遊奪命！美10歲男童沿校車路線「一路走進池塘溺斃」

日本老夫妻「在家被燒死」！44歲逆子開車逃逸自撞　醫院落網

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救

增至30死！曼谷餐廳惡火「多人陳屍廁所」　疑走錯路受困奪命

紅衣女「跨坐男伴」忘情晃動！　芭達雅公園活春宮激戰畫面曝

遭中國拘留訊問100次！美籍華裔地震學家研究北韓核試　被控間諜罪

狂轟油輪「釀7船員死傷」　印度召見伊朗副大使抗議

美媒爆川普開綠燈！　通話沙國王儲「支持轟炸青年運動」

副歌第一句就眼眶紅！曾敬驊、王淨、高捷接唱〈魯冰花〉影片瘋傳

公婆買房又付水電費！「媳一臉不歡迎」網曝最大關鍵：不是房子

分科測驗官方解答公布　「物理、化學、生物、數甲」一次看

全富公益夏令營展現ESG行動力　三代攜手搓湯圓、共學食農教育

快訊／台中國際會展中心48歲男「意識模糊」　4救護人員搶命　

快訊／虎航又有「旅客搭錯飛機」　業者：地勤誤判

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

二伯爸爸首發聲力挺夫妻倆！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

追查問題油！第3批流向雲林　衛生局累計稽查166家業者

72歲雙金歌王「年輕時帥到像張凌赫」！　翁倩玉證實了

【不肯回家】颱風天街上只有「人柴兩溼」！柴犬一屁股坐下打死不走XD

國際熱門新聞

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

即／29歲台女「日本詐騙」被逮！姓名長相曝

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

狂轟5小時！美軍宣布完成新一波對伊朗空襲

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

曼谷酒吧大火「焦屍扭曲變形」！原因曝

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

資金見底！　韓大型賣場Homeplus今起全面停業

阿聯2油輪遭「伊朗飛彈」擊中釀1死8傷

美媒爆川普開綠燈！　支持沙國轟炸青年運動

川普嗆連2天重擊伊朗　加碼威脅：可能很快下令美軍空襲核設施

不只踢球年賺19億　哈蘭德超狂投資曝光

烏軍狂轟俄能源命脈　愛沙尼亞外長酸普丁恐跳窗

更多熱門

相關新聞

受困11天靠「餵母乳」保住3孩　獲救瞬間曝

受困11天靠「餵母乳」保住3孩　獲救瞬間曝

委內瑞拉6月24日發生雙強震，截至8日累計3811人罹難、逾1.6萬人受傷、近1.8萬人流離失所，成為該國近代史上最嚴峻的人道危機之一。但在滿目瘡痍的廢墟之中發生奇蹟，一名母親受困瓦礫堆中仍靠著哺乳保住3個孩子的性命，受困11天終於獲救。

青春專案首日強力掃蕩　林警查獲酒毒駕5件

青春專案首日強力掃蕩　林警查獲酒毒駕5件

「惡魔淫僧」逼4小沙彌幫吞吐！

「惡魔淫僧」逼4小沙彌幫吞吐！

匯款3萬後帳戶出事　內埔警揪出假投資陷阱

匯款3萬後帳戶出事　內埔警揪出假投資陷阱

流浪動物入侵住處　男射殺貓狗抓到了

流浪動物入侵住處　男射殺貓狗抓到了

關鍵字：

獨居老人浴缸受困奇蹟生還北卡羅萊納警方

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

阿根廷晉4強惹眾怒？600萬人連署開戰

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用發票載具APP　官方步驟看這

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面