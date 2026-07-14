增至30死！曼谷餐廳惡火「多人陳屍廁所」　疑走錯路受困奪命

▲曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）的知名啤酒餐廳12日深夜發生大火。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷知名啤酒餐廳12日深夜發生大火，罹難人數再度上修至30人，另有超過70人受傷送醫，其中24人傷勢危急。初步調查顯示，起火原因是空調短路，這也導致店內迅速停電。警方仍在釐清是否因業者疏失釀成悲劇，包括逃生門遭上鎖、走道遭雜物堵塞、缺乏緊急逃生指示等。

多重疏失釀災？還原餐廳內部

BBC等外媒報導，警察總長吉塔拉（Kittharath Punpetch）指出，餐廳後方有2個出口，其中1個位於廁所附近，救難人員在此尋獲多具遺體。根據研判，火警引發的停電導致他們失去方向，誤入接近出口的廁所卻受困其中。

他還提到，起火點靠近舞台，但易燃材料製成的裝飾品，可能助長火勢迅速蔓延，這些跡象顯示業者「缺乏謹慎並且漠視顧客安全。」此外，現場一條寬度僅約1公尺的走道，竟還遭置物架部分堵塞，窄到只能容納一人通過。

曾經到訪這間餐廳的帕莎拉（Phatsara Khamloet）透露，即使沒有停電，餐廳內的燈光也相當昏暗，必須走過一條「彎曲的路線」才能抵達廁所，而且出口沒有明顯標誌。

泰國工程學會火災安全專家布薩功（Busakorn Saensuk）實地勘查後表示，廁所附近的門被上鎖，入口處2扇門也被家具與雜物部分阻擋，「若當時緊急出口指示燈亮著，人們就能看清楚門是如何上鎖的，或許還可以設法解鎖逃生。」她還提到，舞台裝飾大量使用塑膠花等易燃材料，天花板則鋪設可燃泡棉。

結構工程學教授沃薩（Worsak Kanok Nukulchai）認為，許多人可能在燒傷前就已因吸入毒煙身亡，因為大火燃燒易燃物後，會釋放一氧化碳與氰化氫，被稱為火場「雙毒」。

登記類別有瑕疵 曼谷市長下令稽查



曼谷當局確認，這間餐廳被登記為「附帶現場音樂演出的餐廳」而非「娛樂場所」，因此依規定無須使用防火材料。業者已被恰圖恰區官署勒令停業30天，但負責人也在火災中受傷，目前仍在加護病房，暫無法接受偵訊。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）已於14日下令，全市50個行政區必須加強稽查「設有現場演出的娛樂場所」及「提供酒精飲料的餐廳」，確保嚴格遵守安全標準，若不符規定，必須立刻勒令停業。

泰國餐飲協會主席查農（Chanon Koetcharoen）則表示，泰國並不缺乏預防災難的法規，問題在於執法力道不足，加上部分業者缺乏安全知識與防災措施。他呼籲政府將重點放在預防性執法，而非事故發生後採取補救措施。