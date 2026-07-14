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嚴珮瑜不連任！前立委吳玉琴獲徵召　返鄉參選嘉義鹿草鄉長

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣現任鹿草鄉長嚴珮瑜則確定不爭取連任，民進黨地方重要政壇人士，今（14）日下午在鹿草鄉召開百人幹部會議， 主持人縣農會總幹事黃貞瑜宣佈，明天將由民進黨嘉義縣黨部，正式徵召前立委吳玉琴參選鹿草鄉長。

▲▼ 前立委吳玉琴參選鹿草鄉長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲前立委吳玉琴(右)參選鹿草鄉長。（圖／記者翁伊森翻攝）

立委蔡易餘指出，身為縣長的候選人，就是扮演母雞的角色，所以在每一個鄉鎮的鄉鎮長以及議員，都在尋覓最適當而且最優秀的人選，讓為未來嘉義縣邁向新的黃金十年，在鹿草這邊因為嚴鄉長表態說希望回到公務體系，沒有要爭取連任，所以不斷在尋覓適當的候選人。

蔡易餘表示，因為跟吳玉琴八年的同事，在立法院互動很多，吳玉琴除了是蔡英文總統指定不分區的第一名之外，也持續不斷的在關心嘉義，關心自己的故鄉鹿草，且不斷媒合很多社會資源，或是透過預算的爭取，讓鹿草的老人照顧越來越好，遇到颱風還會去媒合很多物資，所以在晚上11點多的時候打電話，在電話中跟翁縣長一起來邀請她。

蔡易餘說，吳玉琴也在很短的時間內答應，覺得可以用這一次參選鄉長，未來有機會服務鹿草的話，會把這三、四十年來的經驗以及人脈，在擔任鄉長的時候充分發揮。黃貞瑜指出，明天將由民進黨嘉義縣黨部，正式徵召吳玉琴參選鹿草鄉長。

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