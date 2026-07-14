控蘇巧慧跟毒油案關鍵人物同台　李四川競辦：選舉利益放食安之上

▲蘇巧慧7月3日與福壽實業董事長洪堯昆（右3）同台。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者蘇靖宸／台北報導

「中聯油脂」致癌油案延燒，藍委徐巧芯昨指該公司的股權由福懋油脂、泰山企業，與福壽實業三家各持股約三分之一。國民黨新北市長參選人李四川競辦今（14日）表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在致癌毒油事件爆發後，立刻與毒油事件的關鍵人物、福壽實業董事長洪堯昆同台出席活動，全程卻裝作沒事，根本是把個人選舉利益放在市民食安之上，令人完全無法接受。

李四川競辦發言人郭音蘭14日表示，蘇巧慧與洪堯昆7月3日出席活動的合照照片，至今仍高掛在蘇巧慧臉書上，更令人質疑的是，當時中聯癌油案已爆發，洪堯昆就在蘇巧慧的身旁，面對如此重大的食安焦點，蘇巧慧在現場不可能不知道，甚至蘇巧慧的政策召集人羅致政也在場，蘇巧慧卻對此不發一語，還當作沒這回事。

郭音蘭提出兩點質疑：第一、蘇巧慧與洪堯昆究竟是何關係？是否私下熟識？第二、當天洪堯昆就在蘇巧慧身邊，蘇是刻意視而不見，還是私下達成了什麼默契？為什麼對市民最關心的毒油流向與追責隻字不提？

郭音蘭強調，12年前蘇巧慧父親、行政院前院長蘇貞昌曾大罵當時的政府「推卸責任是混蛋」，高喊中央政府要負起全責；如今面對自家執政爆發的致癌毒油風暴，蘇巧慧卻改口稱「中央地方各自負責」，全力為中央護航，這種「別人的執政是中央責任，自己的執政就甩鍋地方」的雙重標準，令人完全無法接受。

郭音蘭說，蘇巧慧嘴巴上高喊「最懂新北、最在乎新北」，但新北市民需要民意代表站出來為健康發聲時，蘇巧慧卻選擇幫中央政府甩鍋卸責，看在新北市民眼裡，實在是莫大的諷刺。

郭音蘭表示，新北市民有權利知道真相，請蘇巧慧不要心虛、不要再逃避立委的監督職責，請正面回應新北市民：「妳跟毒油風暴關鍵人洪堯昆的關係到底是什麼？為什麼至今不敢對中央提出半句質疑？」