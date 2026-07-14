鄭麗文出席台大政治營　談選戰不只比「術」更要善用新媒體

▲鄭麗文出席台大政治營。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（14日）出席台大政治營模擬選戰《政港分局》活動，與青年學子分享台灣民主發展、選舉制度及媒體變遷。鄭麗文說，從收音機、電視、報紙、第四台，到網路與社群媒體，不同時代的傳播媒介，都深刻改變選舉手法與政治生態，並期許青年應該理解新媒體的影響，掌握不同媒介所帶來的選舉變化。

鄭麗文表示，選舉是民主政治非常重要的一環，但並不是唯一的一環；選舉會決定席次與輸贏，更重要的是理解選舉制度如何形成、遊戲規則為何如此設計，以及這些制度如何影響參與者的策略？

鄭麗文表示，選舉制度反映不同時代的條件，也會隨著社會發展持續演變，包含選區設計、不分區制度、中央與地方選舉安排等，都是長期調整的結果。世界各國的選舉制度各不相同，如何計算選票、如何決定選區，都是為了追求相對公平的制度設計；但沒有任何制度是完美的，重要的是如何讓民主制度利大於弊，避免劣幣驅逐良幣。

鄭麗文還勉勵青年，在參與選戰、學習選舉操作時，不要只看到選戰中的「術」，更要思考制度背後的根本問題，「答案永遠不是重點，也不重要，問題才是重點」，要學會問問題，理解制度的來源、意義及可能造成的影響。

談到媒體與選舉，鄭麗文指出，從收音機、電視、報紙、第四台，到網路與社群媒體，不同時代的傳播媒介，都深刻改變選舉手法與政治生態。她期許青年朋友應該理解新媒體的影響，掌握不同媒介所帶來的選舉變化。她強調，每個時代都有不同的生活方式與科技手段，許多問題要靠年輕世代自己尋求答案，也要靠自己的實踐，走出屬於這個時代的道路。