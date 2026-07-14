新北14歲少女帶表妹離家2天！家長PO文台中尋獲　現場還有1男子

▲警方尋獲2名少女，正在通知家長帶回。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

一名家長在網路平台PO文指出，14歲女兒及其11歲表妹，12日從新北自行離家並且失聯，透過定位得知最後出現在台中，請求台中人幫助協尋，文章獲2.8萬網友點讚關注，並引起討論。今天（14日）好消息傳出，台中市議員江和樹指出，2名少女已經被尋獲，正通知家長接回，但現場還有1名不知名男子，少女與男子之間的關係正在釐清。警方證實，已找到2名少女，雙方疑為網友，詳細案情仍在調查。

家長在Threads發文表示，他的14歲女兒以及他妹妹的11歲女兒，12日上午9時許從新北板橋離家，家人已經報警，最後定位在台中一中街附近，請求台中好心人看到或者在哪裡見到，與他們聯繫。

江和樹指出，13日凌晨他接獲家屬緊急通報，2個少女疑似南下台中，希望協助尋人，他今天上午第一時間聯繫台中市警局，請警方全力協尋，透過路口監視器及科技偵查方式追查行蹤。在警方迅速動員下，稍早已順利尋獲兩名少女，目前確認2人均平安，並已由警方安全帶返派出所，通知家屬前來接回。

江和樹說，警方也在現場發現一名男子，目前已依法帶回調查，正釐清雙方接觸經過，以及是否涉及妨害性自主或其他違法情事，相關案情仍由警方持續偵辦中，一切尊重司法調查結果，不宜過度揣測。

他呼籲，目前正值7月暑假期間，孩子離開學校後，自主活動時間增加，也是網路交友、離家及遭有心人士利用的高風險時期。 我呼籲所有家長，暑假期間更要多關心孩子的生活狀況、交友情形及網路使用習慣，建立良好的親子溝通，掌握孩子的去向，共同降低意外發生的風險。