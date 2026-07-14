分科測驗公民「中國對外發動戰爭」入題　高中師：中間偏難

▲分科測驗最後一節考公民與社會。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今天最後一節考公民與社會，今年包括運動員性別認定爭議、店員遭顧客性騷擾、美國關稅、中國對外發動戰爭可能性等都入題。協助審題的高中教師指出，今年公民科試題結合時事，並關注多元社會議題，尤其重視性別、社會處境不利群體，試卷難易度為「中間偏難」。

根據大考中心統計，公民與社會科共有2萬551人報考，1770人缺考，缺考率8.61%，比去年增加0.62%。

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入闈協助大考中心審題的高中教師指出，今年公民科試題結合時事，並關注多樣社會議題，尤其重視性別、社會處境不利群體，例如第1題為運動員性別認定爭議，第2題為少數族裔躍上主流電影舞台，第12、13題關注店員遭到顧客嚴重性騷擾，第34、35題主要關注長照2.0被遺忘的經濟弱勢家庭處境問題。

高中教師指出，公民科也有重視閱讀素養與探究導向試題，例如第29題是評估中國對外發動戰爭可能性，若忽略先判讀中國為極權國家，就無法找出其政治特性。整體而言，難易度為「中間偏難」。

入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年公民科取材多元，涵蓋多種層面，試卷較少純背誦題目，題組文章平易近人且融入日常生活，例如第8題以社區交誼廳為例，探討環境髒亂應以外部成本內部化方式解決，第21題以公園遊具管理不善為例，分析國家賠償的責任與要件。整體而言，試題「難易適中」。