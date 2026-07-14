狂刺夜店女公關奪命　惡男友精鑑報告：沒病但有反社會人格

▲劉柏葳涉狂刺30刀殺害任職夜店公關的谷姓女友，自稱因病有減刑事由，但精神鑑定確認他無精神障礙或心智缺陷。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子劉柏葳去年（2025年）涉狂刺30刀，殺害在夜店工作的谷姓女友，到案被羈押至今，他承認犯下殺人罪，卻推稱谷女劈腿又欠錢、令他「理智線斷掉」而行兇。台北地院選任國民法官審理，今（14日）開庭時，辯方朗讀劉的精神鑑定報告顯示，劉毫無精神障礙或心智缺陷，但有反社會人格，「漠視、抗拒」法律而非「不能辨識」，且非「不能控制」自己行為，而是「不願控制」。

辯方提出對自己當事人明顯不利證據，十分少見。這份合議庭委託馬偕醫院精神醫學部團隊製作的精神鑑定報告，明指劉柏葳未罹患「會導致現實判斷力喪失之重大精神疾病」、也無思覺失調症或雙相情緒障礙症，劉涉犯本案並非處於急性精神病症狀態，而是「長期形成性格與價值觀偏異」，且劉對社會常規與法律禁令界線，具有「充分實質認知」。

▲劉柏葳亂刀殺死夜店公關女友，騎機車逃往宜蘭外公家仍被逮。（資料照／記者劉昌松攝）

至於劉柏葳聲稱當兵時曾因躁鬱症狀就醫，犯下本案時「理智斷線」，事發後「記憶空白」等，鑑定報告肯定劉未受幻覺、妄想、譫妄或急性精神病狀驅使、干擾，更明指劉有反社會人格與自我中心傾向，對法律「漠視、抗拒」而非「不能辨識」，在偏執認知下產生敵意、對立，「不願意」控制自己行為，而非「不能控制」。

據悉，由法扶基金會派給劉柏葳的律師團，聲請對劉做精神鑑定，但今年（2026年）5月鑑定報告出爐，辯方卻放棄使用，檢方接手想主張劉男毫無精神障礙、辨識能力低下等減刑事由，審判長諭知應由辯方提出，結果辯方今當庭將整份鑑定報告從第1個字念到最後1個字，連鑑定團隊個人醫事執照證號都沒漏掉，非常忠實呈現但極度枯燥乏味。

檢方指出，精神鑑定報告顯示，劉柏葳犯案前做了許多準備，包括租車隱蹤，犯案後迅速歸還租車改騎機車逃往宜蘭，途中丟棄殺人所用黑色彈簧刀，種種跡象代表具有明確計畫與目標，是預謀殺人。

▲劉柏葳落網時身形消瘦，羈押期間發福一圈。（資料照／記者黃彥傑翻攝、記者劉昌松攝）

辯方仍主張劉柏葳並非預謀犯案，強調劉男與谷女有債務金錢糾紛，案發前頻繁聯繫谷女與網路PO文的對話情緒，難以證明帶有殺意，況且劉落網時穿著拖鞋、「是否預謀殺人，仍有疑問」。

谷女的妹妹今代表被害人家屬出庭，犯罪被害人保護協會人員與3位擔任告訴代理人的律師陪同，表示谷女離世、永遠無法為自己發聲，本案不僅是悲劇，也有重大社會意義，事發於人來人往的東區夜店地下停車場，案發前谷女已取得對劉柏葳的家暴保護令，仍遭劉男1分鐘內刺頸17刀、棄置在陰暗偏僻的樓梯間角落，請合議庭傾聽被害人心情。

現年22歲的劉柏葳擔任東區夜店安管時，與擔任公關的同事谷女交往同居，去年5月14日劉男疑心谷女劈腿，打谷女6巴掌、剪爛谷女名牌衣鞋等30多樣精品，谷女搬回家與劉男分手並聲請暫時保護令，劉男去年7月30日被警方通知法院已核發保護令，禁止他對谷女實施身體與精神不法侵害，且不得再騷擾谷女。

劉柏葳當晚8點10分，駕駛剛租賃的1輛轎車，到谷女工作的夜店大樓地下停車場埋伏，谷女8點41分騎著電動滑板車剛抵達，還來不及走進夜店通行門，就遭劉男從後連續揮刀猛刺頭頸胸腹等處，光是右頸就有13處刀傷，腹部2處致命刀傷，更分別刺破肝、腎。

劉柏葳將血流如注、倒地無法動彈的谷女，一路拖行到停車場西北角偏僻的樓梯間棄置，接著若無其事付停車費、歸還租賃車，隨即騎著自己的機車逃到宜蘭五結的外公家，隔天（31日）凌晨0點多，就被警方循線上門查獲，從他雙腳沾染的血跡與衣物上，驗出谷女DNA。

當時2名男子目睹劉男在地下停車場拖行谷女，立刻報案，很快發現已無呼吸心跳的谷女，送醫急救仍於當晚9點多不治。劉男到案被羈押禁見至今，檢方去年11月27日起訴劉男涉犯殺人罪嫌，北院昨（13日）選任國民法官，表定今起連續審理9個工作日，將於下周五（24日）宣判。