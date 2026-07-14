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廣東4名小六生「虐死浪浪一家」！網曝同村為挑釁「又燒死3貓」

大陸中心／綜合報導

廣東揭陽四名小學六年級的男學生日前在一處荒廢空地，以棍棒毆打一隻母狗及三隻幼犬，四人將幼犬打死後，用汽油淋在狗媽媽身上並點火，導致狗媽媽最終被燒死。四人還將虐殺過程錄影Po上網，引起眾怒，網友迅速肉搜並譴責。近日有網友發文指出，同村村民殺了三隻貓咪，還將一隻貓咪的腿砍下，將過程錄下，為的是挑釁網友。

▲。（圖／翻攝自小紅書）

▲目前該篇貼文已找不到。（圖／翻攝自小紅書）

一名小紅書網友發文指出，「他們那裡拍了兩個影片報復網友，將三隻貓裝籠並點火，斷了一隻貓的腳。」該網友還表示，虐貓影片已遭各個平台秒封殺，自己存了下來卻無法上傳給大家看，僅能用文字描述。

▲有人向警方詢問案件進度得到的回應。（圖／翻攝自陸抖）

▲有人向警方詢問案件進度得到的回應。（圖／翻攝自陸抖）

▲。（圖／翻攝自陸抖）

▲流出的對話紀錄。（圖／翻攝自陸抖）

還有當地人曬出對話紀錄截圖，當地政府要求眾人不要再討論此事，網暴四名未成年，會造成他們心理健康問題，令網友們傻眼至極。

不僅如此，對於官方指出，四名涉事男學生已送少管所教育，遭當地網友打臉，「他們只要轉學就好了，根本沒有去什麼少管所，還有一個逃到親戚家躲起來了。」並且事發村子已被多名警察巡視，以防有人要來報復四名男學生。

▲▼網友曝同村又殺3貓。（圖／翻攝自陸抖、小紅書）

▲廣東網友指出，村子被警方圍起。（圖／翻攝自陸抖）

▲▼網友曝同村又殺3貓。（圖／翻攝自陸抖、小紅書）

▲疑似是小六生的家人留言。（圖／翻攝自陸抖）

一名疑似是小六生家人的網友表示，「我叔已經罰小孩跪祠堂半天了，晚飯都沒吃，你們還要怎樣？非揪著這麼小的小孩不放嗎？一群沒兒子就知道咒別人兒子，有理來我們村說。」令一名網友回覆該則留言，「堂哥，不怕，敢來村子裡都別想出去了，一個一個打斷一條腿。」相關留言令網友們憤怒直呼，「太囂張！」

影片中，其中一名男學生用鐵絲套住狗媽媽的脖子拖行，另外幾人手持棍棒一路猛敲數十下，疑似由於護崽天性，狗媽媽並未逃跑和反抗，被打得血肉模糊，一窩幼犬也被棍棒打死。最終，施暴者倒汽油後點火焚燒，狗媽媽在痛苦哀嚎中被活活燒死。

▲▼廣東4名小六生「虐死4隻流浪犬」。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼廣東4名小六生「虐死4隻流浪犬」。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲小六生還將殘忍過程上傳社群（現已遭刪除）。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼網友肉搜四名小六生。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼網友肉搜四名小六生。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼廣東4名小六生「虐死4隻流浪犬」。（圖／翻攝自微博、小紅書）

網友指出，狗媽媽名叫旺旺，平時性格溫和親人，6月中旬產下寶寶後，同月28日就遭到小六生的毒手，在此之前，旺旺因被該群男學生毆打過，不斷換地方保護三隻幼犬，怎料卻再度遭到毆打，旺旺為了保護幼犬無法逃離現場，最終慘死在廢墟。

虐殺影片迅速在各大中國社群平台傳開，不過相關消息迅速在微博、小紅書封殺，多人轉到海外平台擴散此事。  

▲旺旺生前的樣子。（圖／翻攝自小紅書）

▲旺旺生前的樣子。（圖／翻攝自小紅書）

【延伸閱讀】

廣東4名小六生「虐死4隻浪浪」　火燒狗媽媽還用棍棒打死幼犬

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