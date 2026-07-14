全家「6款鮮食預防性下架」開放退費　品項、效期一次看

▲全家便利商店也公布「油品事件」說明及退費辦法。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

中聯油脂問題油品事件延燒，全家便利商店公告，配合主管機關辦理預防性下架及回收措施，並針對公告的疑慮商品批號啟動退款作業。凡於115年4月20日至5月2日期間購買指定商品，即日起至9月13日，可持相關購買憑證或可辨識效期批號的商品，到全台任一全家門市辦理退款。

全家於13日晚間在官網公告「油品事件」退貨辦法，同時表示，目前店舖架上供應的商品，經檢視未涉及主管機關公告的疑慮批號油品，後續也將依衛福部最新公告，滾動式配合辦理必要的預防性下架及回收措施，以保障消費者權益。

●可退款商品一次看

此次開放退款商品包括：

1. 黃金魚堡，商品效期批號：115年4月20日至115年5月2日。



2. 魔王愛吃辣雞堡，商品效期批號：115年4月20日至115年5月2日。



3. 粗飽系雞排炒飯，商品效期批號：115年4月20日至115年5月2日。



4. 鐵板滑蛋炸豬排丼，商品效期批號：115年4月20日至115年5月2日。



5. 美式雞腿堡，商品效期批號：115年4月20日至115年5月2日。



6. Fami煮煮（主管機關公告品項），商品效期批號：115年4月20日至115年5月2日。

消費者可持發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等相關購買憑證，或持可辨識效期批號的商品，至全台任一全家門市辦理退款。

另外，線上販售的Fami煮煮系列，若屬主管機關公告品項且商品效期批號為115年4月20日至5月2日，須致電全家24小時客服專線0800-221-363，提供訂單（物流）批號、消費日期及品項名稱，由客服協助辦理退款。

全家表示，將持續配合主管機關調查，並依食安法規落實食品安全自主管理制度，針對供應商採三級管理及三階追溯措施，持續強化供應鏈溯源管理。若消費者有相關疑問，也可洽詢全家24小時客服專線0800-221-363。