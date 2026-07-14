拒接受十年前南海仲裁　陸外交部：不影響與當事國談判協商

▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

南海仲裁案裁決屆滿10周年，中國大陸與各國脣槍舌戰。大陸外交部今（14）日再表示，不接受、不參與「仲裁」，不接受、不承認「裁決」，但同時強調不會影響中國與直接當事國通過談判協商解決有關爭議的政策和立場。

在今日大陸外交部例行記者會上，有記者再度就南海仲裁案提問。發言人林劍回應，10年前，所謂的「仲裁庭」越權管轄、枉法裁決，作出非法無效的裁決。10年來，越來越多的有識之士看清「南海仲裁案」的真實面目，眾多國家實踐和國際司法機構對有關案件的處理也不同於「裁決」。

林劍表示，中國不接受、不參與「仲裁」，不接受、不承認「裁決」，正是以實際行動維護和國際海洋秩序。「南海仲裁案」一紙非法「裁決」，不會改變中國對南海諸島及其附近海域擁有主權、主權權利和管轄權的歷史和事實，不會動搖中國維護主權和海洋權益的決心和意志，不會影響中國同直接當事國通過談判協商解決有關爭議的政策和立場。

林劍接著稱，中國將繼續同地區國家一道，維護南海的和平與安全，促進地區的繁榮與發展。

另外，愛沙尼亞、德國、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞等歐洲國家與美國、菲律賓等國發表「紀念南海仲裁案裁決」十年聯合聲明，歐盟也發表了有關聲明。

對此，林劍批評相關聲明是「歪曲事實，惡意抹黑」，中方對此強烈不滿和堅決反對，外交部歐洲司的負責人已分別約談有關國家駐華使館和歐盟駐華代表團負責人，提出了嚴正交涉。

林劍強調，中國對南海諸島的主權和在南海的相關權益是在漫長的歷史過程中確立的，有著充分的歷史和法理依據。

他進一步指出，中國在「南海仲裁案」問題上的立場是明確的、一貫的、堅定的，所謂「仲裁庭」係出於政治目的，臨時拼湊，本身毫無權威性和公正性。有關「仲裁」違反國際法基本原則，只是少數幾個美西方國家出於遏壓中國的政治目的的作秀，中國不接受不承認該「裁決」，反對且不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。