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價差達4倍？陸妹京都吃壽司揭「雙重價格」　離譜奧客行為日網罵翻

▲▼中國籍女性葳葳和韓國網紅同遊日本京都，向店員要求給日文菜單。（圖／翻攝自YouTube）

▲中國籍女性葳葳和韓國網紅同遊日本京都，向店員要求給日文菜單。店員以英文詢問，「請問您懂日文嗎？」（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本京都一間火鍋餐廳遭爆疑似涉嫌對外國客採「雙重價格」制度，同樣餐點卻因菜單語言不同而收費懸殊，最便宜品項價差甚至接近4倍，引發歧視外國旅客爭議。南韓YouTuber和女性陸客揭露此事，稱「日本料理很難吃」，影片迅速在網路發酵，不少韓籍網友痛批店家涉嫌宰客，以負評洗板Google店家評論，也有人質疑他們根本看不懂菜單。

針對南韓網友短時間大量負評洗版，業者也透過Google地圖回覆評論，直言店內絕無針對外籍旅客標示「雙重價格」，表示若不刪除或修改留言，未來將採取法律行動。

根據韓媒《東亞日報》，南韓YouTube頻道「CKOONY」12日發布影片，標題為「真的會這樣？在公然種族歧視的日本餐廳向店家要求日文菜單後，日本人的反應」。在影片，頻道經營者崔秀勳（音譯）與一名外貌不甚討喜、言談犀利的中國籍女性友人至京都旅遊，並到某火鍋專門店用餐，卻發現店家提供不同語言版本的菜單，且價格不同。

註：該影片上傳YouTube頻道後標題修改為「真的會這樣？在日本餐廳因雙重價格而向店家要求日文菜單後，日本人的反應（抖抖）」

從影片可以看到，儘管韓媒主張該頻道為韓籍人士經營，然而在影片主導發言、且與日本店家交涉的，其實是崔秀勳的中國籍女性友人。社群平台Threads有眼尖的網友揪出，該名中國籍女性，其實不久才在韓國YouTube頻道「KT story」亮相，綽號為葳葳，她與韓國人前往台灣便當店用餐。

在此次影片，兩人前往位於京都市下京區四條河原町西木屋町通的餐廳「京町家餐廳 高瀬川くりお」，該餐廳以高雅的用餐氛圍、欣賞高瀨川沿岸河景風光聞名。

▲▼中國籍女性葳葳翻閱日文菜單，質疑標價比英文菜單更便宜。（圖／翻攝自YouTube）

▲中國籍女性葳葳和韓國網紅同遊日本京都，向店員要求給日文菜單。（圖／翻攝自YouTube）

影片聲稱，店員最初遞上的英文菜單中，最便宜的3貫鮪魚握壽司標價1980日圓（含稅）。中國籍女性察覺疑似價格異常後，主動以英語向店員開口要求查看日文菜單，並表示想比較日文與英文菜單的差異。

該影片單方面說法，店員一度露出驚慌且錯愕的神情，不斷以英語反問，「看得懂日文嗎？」過了一段時間後，才將日文菜單交給兩人。

兩人比對發現，日文菜單最便宜的餐點僅500日圓，價格不到英文菜單的4分之1，就連店內最昂貴的套餐，含稅價格也只有5214日圓。中國籍女性表示，「我們要求日文菜單時，店員看起來非常慌張，感覺我們好像問到了什麼關鍵。」

中國籍女性主動向店員點壽司套餐，然而女店員卻神情錯愕表示，「日文版菜單並沒有壽司這個品項」；對此，中國籍女性向崔秀勳表示，「因為英文版菜單標價實在太貴了，他們（店家）根本不敢用這個價錢將壽司賣給日本客人。」

中國籍女性認為，店員直到兩人點餐前，都持續留意他們的一舉一動。兩人結帳時，總金額約5310日圓（新台幣1053元）。中國籍女性無禮批評，「什麼都要花錢，重點是餐點、啤酒都很難吃！」最後，該中國籍女性更直接表示，「日本料理很難吃」。

▲▼中國籍女性葳葳無禮批評店家，「日本料理很難吃」。（圖／翻攝自YouTube）

▲中國籍女性葳葳無禮批評店家，「日本料理很難吃」。（圖／翻攝自YouTube）

大量南韓網友留言，質疑店家刻意向外國旅客收取高額費用，「以後是不是連日文版的外國人菜單都會出現？」、「以前就有這種情況，現在竟然還存在」、「應該到Google評論留言提醒大家這是雙重價格。」

不過，也有日本網友在影片底下為該餐廳抱屈，指出英文版菜單所標示的價格其實是「兩人份用餐」的價錢，至於日文版菜單則大多是「一人份」餐點的價格，質疑該名中國籍女性是否對菜單有所誤會。其他韓國網友也批評該頻道，「不要再散播假新聞」。

日本網友表示，他實際查看該店家標示在社群平台X的菜單後，以餐點「葱ゆず雑炊」（蔥柚雜炊）為例，日文版菜單標示價格為1450日圓、英文版菜單則清楚標示兩人份售價為2900日圓（一人份的價格都是一樣的）。

▲▼日本網友糾錯，指出該店家並未標示雙重價格，左圖為日文菜單標示一人份餐點，售價1450日圓（含稅1595日圓）；右圖則為標示兩人份餐點的英文菜單，標價2900日圓。（圖／翻攝自X）

▲日本網友糾錯，指出該店家並未標示雙重價格，左圖為日文菜單標示一人份餐點，售價1450日圓（含稅1595日圓）；右圖則為標示兩人份餐點的英文菜單，標價2900日圓。（圖／翻攝自X）

也有韓籍網友以韓文留言解釋日本用餐文化差異，「在韓國餐廳點五花肉的時候，菜單也會標示『接受2人份或以上點餐』啊？在這裡（日本京都）也是同樣意思，標示在日文菜單上。然而，為了那些不了解日本當地文化的外籍旅客，店家從一開始就直接標示了兩人份用餐的價格。」

另外，台灣網友則是透過Threads轉貼該則影片，並指出不斷講英語的中國籍女性，從一開始與店家交涉時態度便非常差，甚至還主動向店員表示想比較日文版與英文版菜單的標價差異，直批此舉「非常沒禮貌」，質疑中國籍女性斷章取義、造謠詆毀商家。

YouTube頻道「CKOONY」則是在置頂留言證實來賓身分，影片中的女性友人確實為來自中國的葳葳（웨이웨이）。對於影片未經查證詆毀店家的行為，網友以日文、韓文留言要求葳葳道歉，「店員臉部沒有馬賽克模糊處理、散播外籍旅客雙重價格的假消息，這麼討厭日本就不要來啊」、「建議店家應該提告」。

▼眼尖的網友發現，該名女性就是不久前曾登上台韓情侶檔「KT story」討論台灣便當店的葳葳。

▲▼台灣網友轉發影片。（圖／翻攝自Threads）

▲台灣網友轉發影片。（圖／翻攝自Threads）

韓媒《東亞日報》指出，日本近年針對外國旅客採取不同收費標準的爭議屢見不鮮。2024年起東京、北海道等熱門觀光地陸續傳出部分餐廳對日文與英文菜單標示不同價格，或直接向外國觀光客加收額外費用。

對此，部分業者主張，差別定價是因應外語服務、翻譯菜單製作、海外信用卡交易手續費，以及接待外國旅客所需增加的人力與時間成本，因此價格較高具有合理性。

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