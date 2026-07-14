快訊／雨彈升級　8縣市豪大雨特報

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對8縣市發布豪大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（14）日新竹縣地區有局部大雨或豪雨，台北至台中及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：14日下午至14日晚上

＊豪雨：新竹縣

＊大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣

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▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日南方雲系北移，天氣仍不穩定，迎風面的南部及東南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，台中以北及南投地區易有局部大雨或短延時豪雨、中南部山區亦有局部大雨發生的機率。

溫度方面，今日花東高溫約31至32度，西半部及宜蘭普遍在33到35度，感受悶熱，尤其中南部內陸及花蓮的縱谷內有局部36度左右高溫發生的機率。

明日西南風影響，南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

資料來源：氣象署