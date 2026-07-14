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佀廣洋可重新判定體位後當兵？　顧立雄：這要問內政部役政司

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者徐文彬攝）

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋除被控霸凌外，也被質疑靠特權閃兵，不過萬表示，佀的確沒有當兵，但是因為體重110公斤，體位上沒有辦法當兵。然由於許多網友認為佀廣洋已瘦下來，可以重新判定體位後去服役。對此，國防部長顧立雄今（14日）說，個案的部分，他並不十分了解，可能要問內政部役政司。

對於佀廣洋被傳因特權沒當兵，萬美玲9日接受專訪表示，佀廣洋沒有當兵，但其實佀廣洋覺得當兵好酷，非常羨慕哥哥當兵，只是佀那時候120公斤，減來減去還是在110公斤以上，所以體位上沒有辦法當兵。民進黨籍律師黃帝穎則說，佀廣洋還未到36歲法定除役年齡，呼籲桃園市政府，協助佀廣洋申請改判體位，馬上就能當兵了。

顧立雄14日到立法院列席行政院長卓榮泰專案報告並備詢。媒體會前詢問顧立雄，如果兵役體位被判免役的人想回來當兵的話，這樣國防部會收嗎？會覺得佀廣洋是個戰力嗎？

顧立雄回應，兵役是憲法規定應盡的義務嘛，至於個案的部分，他並不十分了解，所以這個個案可能要問一下兵役單位，應該是內政部役政司。

至於國安會秘書長吳釗燮日前揭露中共如何發射導彈，但有些人質疑相關揭露權責應為國防部較恰當。顧立雄說，國防部會根據聯合情監偵系統，以及多元情資管道，嚴密掌控共軍相關動態；至於國安議題的原則，國防部會跟國安會分享，且跟國安會間也有密切協調機制，會持續按照機制來運作。

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