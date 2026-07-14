預防高壓執勤猝死！國軍高雄總醫院前進里港分局　守護警員健康

▲行政院南部聯合服務中心攜手國軍高雄總醫院關懷里港警健康。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

警察長期輪班、勤務繁重，心血管疾病及猝死風險不容忽視。行政院南部聯合服務中心14日攜手國軍高雄總醫院前進屏東里港警分局，舉辦健康講座及健康篩檢，由心臟內科醫師傳授猝死預防、緊急處置觀念，並提供血壓、血糖及身體組成檢測，協助第一線員警掌握健康狀況。

本次活動由行政院南部聯合服務中心副執行長陳文亮率領6位同仁到場關心，並結合國軍高雄總醫院14位醫護人員組成健康服務團隊，除由李柏群醫師進行專題演講外，也為參與員警提供血壓、血糖及身體組成分析等健康檢測，讓同仁能即時掌握自身健康狀況，並由專業醫護人員提供衛教及健康諮詢。

由於警察勤務日夜顛倒、工作壓力大且經常處於高風險執勤環境，透過此次講座及健康篩檢，協助員警建立正確的心血管保健觀念，降低潛在健康風險。

里港警分局分局長邱逸樵表示，警察肩負維護治安、交通及為民服務的重要使命，唯有擁有健康的身體，才能持續守護民眾安全。感謝行政院南部聯合服務中心與國軍高雄總醫院將優質醫療資源帶進警察機關，不僅讓同仁學習猝死預防及緊急應變知識，更透過健康檢查及早發現潛在問題，落實「預防勝於治療」的健康理念。未來分局也將持續推動員警健康促進措施，打造友善、健康的工作環境，讓同仁能以最佳狀態投入治安及交通工作，守護轄區民眾生命財產安全。