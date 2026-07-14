郭台銘女球友「IG私照疑外流」！36E身材全露　網驚：差好多

▲郭台銘日前在桃園大溪打球，謝姓藍衣熟女陪在身旁，緋聞因而曝光。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

75歲鴻海創辦人郭台銘近日遭爆與近50歲的謝姓女球友（Annie）曖昧，引發熱議。事件延燒之際，謝女的IG私照疑似外流，網路上更流傳AI生成的假照片，將謝女美化、修身，與媒體拍攝的原始照片有明顯差異。

IG私照曝光？ AI假圖同步瘋傳

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大陸社群平台小紅書近日流傳謝女IG私照，可見她頭戴白色棒球帽，穿白色長袖上衣、針織背心，左手戴著粉色智慧手錶，手托下巴入鏡。拍攝地點疑似在高爾夫球俱樂部或餐廳休息區。截圖上還寫著：「郭台銘的球友，安妮的近照。燒燙燙ㄟ～」

此外，還有謝女的AI生成假照，讓許多網友看了一眼就識破，留言：「上面明顯就是AI圖」、「這AI的」、「一看都是假照片」、「百分百P圖」，還有人貼出未修圖的新聞照片對比，直呼：「差好多」「傻眼」。

▲網路上流傳謝女的AI生成假圖片，持續誤導民眾。（翻攝小紅書）

真假照差很大？ 網友吐槽：一看就是AI？

有人將焦點放在外貌和身材上，表示：「好大的球友」、「這個身材很豐滿」、「自拍跟他拍兩模兩樣」、「看起來好ㄏㄧㄠˊ」、「有錢如郭台銘，歲數大了也就找這麼個長相的」。據悉，這些AI假照片在Line、Threads等社群平台瘋傳，誤導他人。

▲謝姓女子遭爆是「職業小三」，相關背景遭起底。（鏡週刊資料照）

本刊報導，郭台銘最近一年常與謝女相約打小白球，但遭傳謝女是「職業小三」，曾在新加坡舞廳當舞女，有過2段婚姻，與第一任丈夫所生的兒子已年過30歲。謝女外貌被指「一言難盡」，傳36E的上圍是靠「後天努力」而來，還會自動切換聲調，遇到男性就娃娃音，若遇到女性就能恢復正常。



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