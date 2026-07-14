地球一片橘！鄭明典示警「1現象」：台灣也會受影響

▲鄭明典表示，北半球高壓脊呈現阻塞型態，在陸地上會帶來熱浪，台灣也在受影響範圍之內。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

圖文／CTWANT

前中央氣象局局長鄭明典14日分享氣象圖，只見圖中地球一片橘紅，他表示近期北半球高壓脊呈現「阻塞」型態，移動速度緩慢，容易在陸地造成熱浪，台灣雖位在邊緣，但仍可能因此受到影響。

鄭明典今（14）日在臉書發文指出，近期500百帕西風帶西風偏弱，高、低壓交替之間以南北風較為明顯，東西風則相對不明顯，北半球高壓脊幾乎呈現「阻塞」型態，不容易移動；不太移動的高壓脊，在陸地上就會帶來熱浪。

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鄭明典進一步說明，位於台灣與日本之間的高壓脊，同樣屬於這一系列不易移動的高壓脊之一，雖然台灣位在邊緣，但仍會受到影響，會給台灣帶來相對穩定的天氣。不過，鄭明典也提醒，台灣南方的南海目前有活躍的「季風槽」，台灣在整體穩定的基調中，偶爾還是會受到季風槽產生擾動的影響。

中央氣象署預報，15日至18日受西南風影響；19日至20日受偏南風影響，整體水氣仍偏多；迎風面南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區清晨至上午亦有零星短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區上半天為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；其中15日西半部山區午後及北部地區有局部大雨發生機率。

氣溫方面，15日至20日，各地高溫約31至35度，內陸地區局部溫度再高一些，澎湖、金門及馬祖高溫約31至32度；各地低溫約25至28度。另外，15日至20日，海面平均風力約5至6級、陣風7至8級，其中東南部海面15日及18日平均風力6至7級、陣風8至9級；各海面浪高約1至2.5公尺。

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