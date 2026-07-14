北漂族扣掉房租「薪水剩不多」不如回鄉？網吐實情：我不後悔

▲原PO勸北漂族回鄉。圖為台北101，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文探討北漂族的未來。她指出，北漂族每月須付高額租金，難以在雙北買房，更得面臨隨時遭房東趕走的風險。她認為，對北漂族來說，步入中年後可能更難尋覓住處，還不如早點回家鄉、早點停損，不知道北漂族都曾想過以後的路嗎？貼文曝光後，引起討論。

扣除房租、開銷，薪水剩不多

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這名女網友在Dcard上，以「北漂人有想過以後的路嗎？」為標題發文。原PO提問，北漂族每月光房租就要花1萬5000元至2萬元，扣除基本開銷後，薪水剩下沒多少。她認為，北漂族難以負擔雙北房價，只能四處尋找便宜物件承租，卻得承受房東隨時不續租的風險。

中年難尋覓住處，她勸北漂族回鄉

原PO點出，有些房東拒絕將房屋租給4、50歲的中年人，北漂族屆時可能會面臨無處可住的困境。與其這樣，她認為還不如不要北漂，早一點回到家鄉、早點停損，不知道北漂族都曾想過以後的路嗎？

貼文曝光後，有網友表示，「我就是今年被房東趕的QQ房租比我兩年前的貴耶！我嚇爛，不待了不待了，明年要滾回南部當媽寶了」、「所以我選擇留在南部，努力拿到5萬多，比在北部舒服多了」。

網友曝北漂族實際狀況

不過更多網友回應，「我覺得要看薪水多少，譬如10萬的人就算房租2萬都還是存得了錢」、「我不後悔北漂欸，畢竟回到家鄉可能也拿不到目前的薪水。北漂沒有不好 ，只是真的適合一直想要往上、提升自己的人」、「只能說北漂工作機會多，累積履歷經驗後，薪水跳槽加薪很快」。

也有網友表示，「月租1萬5太多了，然後很多北漂人都是想逃離原生家庭，原生家庭越毒，決心越夠，你講的那些缺點都不足以把他們嚇回家鄉」、「你有沒有想過一堆人是沒有家可以回的？一堆人父母都還在租房，逃到台北還可能比較省一點，薪水也比較高」。