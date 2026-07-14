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「雖然政府每天都有作為」！癌油風暴引恐慌　卓揆深感遺憾自我檢討

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院就中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備詢 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲行政院長卓榮泰赴立法院就中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備詢 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風波持續延燒，立法院今（14日）邀行政院長卓榮泰針對「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告」。卓榮泰報告時表示，食安事件造成國人不安、造成下游業者焦慮，也造成社會秩序安全的威脅，中央地方各級政府必定共同嚴謹積極因應，「雖然政府每一天都有實際作為因應，但讓大家不安、讓產業焦慮，還是深感遺憾，會深切自我檢討跟反省」。

卓榮泰說，本次事件暴露出現行制度在源頭原料、製程管理、異常通報、品質管控及資訊串聯的死角。行政院已責成衛福部啟動《食安法》及相關管理規範的修法，依據本案調查結果、專家建議及實務執行情形，全面檢視現行制度，並於一週內提出，全面精進食品安全管理制度，提升食品安全治理效能。

卓榮泰提到，一級品管將對於高風險食品採行更趨嚴謹的管理措施，嚴格要求業者依循產品風險特性。「增訂」業者自主檢驗頻率，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗，第一層廠商從每半年自主檢驗加嚴為每季檢驗；「增訂」一定規模以上製造業者自設實驗室應經主管機關認證；「增訂」實驗室管理及即時通報義務。

二級品管方面，卓榮泰說，除透過第三方驗證機構查核業者食品安全管制系統（HACCP）等食品安全管理制度外，將著重確認食品安全管理制度於製程中之實際執行情形及有效性，確保關鍵製程具備穩定之風險控制能力，提升食品安全管理品質。

此外，也會修法「增訂」第三方驗證機構通報機制，並強化其主動通報之法定義務。凡知悉檢驗結果異常時，必須於第一時間直接通報主管機關，更為緊密地將第一級與第二級的檢驗結果與主管機關後市場稽查即時串接。

接著卓榮泰說，主管機關執行後市場稽查除依食品風險加強後市場抽驗，「增訂」查廠頻率及原料抽驗。對高風險業者不定期、不預告突襲稽查機制，化被動監管為主動防禦，杜絕不肖業者之隱匿空間。

另外，卓榮泰也指示要繼續強化數位治理，將全面強化食品雲，整合自主檢驗、第三方驗證、政府抽驗、異常通報及產品流向等，做全面查處。從事後查處走向事前防禦，繼續精進資訊系統功能，推動檢驗資料電子化、強化異常資訊勾稽及風險分析機制全面串接，完善產品流向追溯追蹤制度，強化食品安全事件之追查、應變及風險管理能力。

卓榮泰表示，食安沒有妥協、沒有終點，政府的責任不會只停留在對單一事件的追究。行政院各部會要持續跟各地方政府充分合作，從守護食安到保障消費者；從徹查不法，到依法咎責；從穩定市場供應，到恢復市場供應；從全面檢視食品安全管理制度，逐項落實改革，提升食品安全治理。

卓榮泰說，行政院會以最嚴謹的態度、最快速的行動、最公開的資訊、最完整的制度改革，守護每一位國人的餐桌安全，讓制度更完善，讓人民每一餐都吃得安心、每一天都更有信心。

卓榮泰指出，食安事件造成國人不安，造成下游業者焦慮，也造成社會秩序安全的威脅，中央地方各級政府必定共同嚴謹積極因應，「雖然政府每一天都有實際作為因應，但讓大家不安、讓產業焦慮，還是深感遺憾，會深切自我檢討跟反省，讓機制早日完善建立，彌補過去的不足」。

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