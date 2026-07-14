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政經風險多重因素下　越來越多中小日企撤出中國

▲▼中日關係,日中關係,日本國旗,中國國旗,五星旗。（圖／路透）

▲中日關係（圖／路透）

文／中央社

中國經濟增長放緩以及中國「反間諜法」等政經因素下，據報越來越多日本中小企業撤資離開中國。

香港新城電台今天引述日經亞洲報導，日本帝國數據銀行的數據顯示，2024年在中國的日本企業約1萬3000家，相較於2012年巔峰時期少了近10%，日企「向中國市場擴張的興趣似乎已見頂」。

日本貿易振興機構（JETRO）在2025財年進行調查，以了解在中國日企未來一兩年內的業務計畫。

在受訪的784家日企中，僅21.3%計畫擴大在中國的業務，是自2007財年有關調查開始以來的最低；14.4%的企業打算縮小規模、搬遷或撤離中國，創下歷史新高；其他64.3%企業擬維持現狀。

受訪日企將薪資上漲和競爭加劇列為主要業務挑戰，尤其是中小企業在開拓新客源方面有所困難。許多日企雖仍將中國視為中長期的重要市場，但中國本土企業的崛起讓業務面臨更大挑戰。

日本商業諮詢公司Quick指出，2003年開始，越來越多日企進軍中國，諮詢需求也隨之增加；但2020年左右，進入中國的日企開始下降。Quick於2003年在上海設立子公司，專為在中國的日企提供有關中國勞工法的顧問服務。

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據指出，COVID-19疫情爆發後，中國經濟放緩的態勢愈發明顯，中美之間則因關稅及其他問題而關係日趨緊張，而數名日企員工被控違反中國「反間諜法」也促使日企萌生撤資念頭。

截至2024年12月的財年，Quick營收年減35%，虧損約人民幣47萬元。Quick於2025年底撤離中國，公司主席川口一郎說，「各種風險已顯現出來，所以我認為這是一個正確的決定」。

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