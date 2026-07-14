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文博會8月起「免費逛一個月」　首推線上預約入場「今起可註冊」

▲▼空總古蹟大樓，今年首度對外開放，並成為「2026台灣文博會」文化策展主場。（圖／文化部）

▲「2026台灣文博會」文化策展主場位於空總古蹟大樓，8月起免費參觀一個月。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

「2026台灣文博會」將於8月登場，文化策展自8月1日至31日在「空總國家文化基地古蹟大樓」展出，創下文博會歷來最長展期，免費開放參觀一個月；品牌商展則於8月6日至12日在「南港展覽館」1館舉行。今年首度採「線上預約＋現場排隊」雙軌入場，即日起可註冊，7月21日上午10點起開放預約。

文化部表示，今年文博會的「文化策展」，也是空總國家文化基地「古蹟大樓」修復完成後，首場的大型展覽。而位在南港的品牌商展，規模也持續擴大，展場使用坪數增加18%，參與品牌及攤位數分別成長26.3%、25.7%，預估整體參觀人次可望突破去年65萬人次。

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▲▼「2026台灣文博會」將於8月1日登場，文化策展首度擴大展期長達一個月，在「空總國家文化基地古蹟大樓」免費參觀。（圖／文化部）

▲「2026台灣文博會」將於8月1日登場，文化策展首度擴大展期長達一個月。（圖／文化部）

● 5大展區、73件文化IP亮相

今年文化策展以「第零位元」為年度主題，聚焦人工智慧（AI）快速發展下，人類創造力的價值，並規劃5大展區、展出73件文化IP，從「時間、土地、行動、轉向、身體、身心」6大概念出發，帶領觀眾重新思考，什麼才是真正無法被AI取代的創作。

入口地景作品《不要急，你做得很好》，將台灣文化IP化為感官地圖；「未來旅行社」打造海線沉浸式旅程；「人性封存　讀取　然後解壓縮」探討數位時代的人性價值；「Wake Up！感知覺醒」重新喚醒身體與感官；「回到明日前」則集結22縣市、235件文創商品，打造融合地方風土與生活風格的文化選物空間。

除了文化策展，今年也集結工藝、漫畫、角色IP等多元內容，其中工藝中心策劃《物演流形》，展出150個工藝品牌、超過200件作品；文策院推出「IP轉生漫畫屋」，邀請8組台灣原創漫畫IP參展。

品牌商展則以「Future Everyday」為主題，另有「黑潮星樂園－幻奇星劇院」集結45家企業，共同展現台灣角色IP的跨域能量。

▲▼「2026台灣文博會」將於8月1日登場，文化策展首度擴大展期長達一個月，在「空總國家文化基地古蹟大樓」免費參觀。（圖／文化部）

▲「2026台灣文博會」文化策展，將於8月1日登場。（圖／文化部）

● 李遠：真正的創意　從人腦第一個念頭開始

文化部長李遠致詞時分享，自己最近和AI聊天，詢問它快速整理資料、組合答案，這樣是否算創作？AI回答，自己沒有血肉、沒有衝動，也沒有人生與土地經驗，因此並不能算是真正的創作者；反而是人類提出問題、腦海閃現第一個念頭那刻，才是創意真正開始的地方。

李遠表示，這也正呼應今年文博會「第零位元」的策展概念，希望在AI快速發展的時代，重新看見人類創作者最珍貴、也最難被取代的價值。他認為，台灣文化長年累積多元、包容與創新的能量，已逐漸轉化為豐富的文化IP與文創產業成果。

李遠也說，前陣子常把空總修復後的照片分享給朋友，不少人看了都驚呼「這是哪裡？怎麼這麼漂亮！」也讓他更加期待民眾8月起親自走進文化空總，感受古蹟修復後的新樣貌。

▲空總古蹟大樓圍籬拆除，許多人看到照片驚呼「這是哪裡，怎麼那麼漂亮？」（圖／記者林育綾攝）

● 去年人潮爆滿　今年拉長展期

李遠表示，自己已是第3次參與文博會，前年在台南、去年在南港展覽館，都對現場大量人潮印象深刻，「去年人多到我一直擔心，怎麼會有那麼多人擠不進去。」因此，今年除了將文化策展展期延長至1個月，也回到剛完成修復的空總國家文化基地，讓民眾有更充裕的時間慢慢逛展。

他表示，空總位於「台北文化雙軸線」的重要位置，未來將串聯創作、展演、國際交流，成為台灣文化走向世界的重要平台，邀請民眾8月起走進文化空總，感受不同於以往的文博體驗。

● 首度採預約制　7月21日起開放預約

文化部指出，今年首度採「線上預約」與「現場排隊」雙軌入場，希望能分散人流。預約系統已於7月14日上午開放註冊，7月21日上午10點起開放預約，每日上午11時起提供入場時段，每梯次約3000個名額，每人每日限預約1個時段；未預約者仍可依現場人流排隊入場。

此外，今年文博會攜手43家合作夥伴、橫跨7大產業，推出異業合作及系列活動，希望打造更完整、多元的文博體驗。

【2026台灣文化創意博覽會】

文化策展

展期：8月1日至8月31日
時間：每日10:00－18:00
地點：空總國家文化基地古蹟大樓、戰情廣場（台北市大安區仁愛路三段55號）
費用：免費參觀

品牌商展

地點：南港展覽館1館
專業買家日：8月6日至8月7日（10:00－18:00）。
一般民眾：8月8日至8月9日（10:00－20:00）、8月10日至8月12日（10:00－18:00）。

入場方式

7月14日起開放註冊帳號，7月21日上午10點起開放預約。

採「線上預約＋現場排隊」雙軌入場，每人每日限預約1個時段，預約網址點此連結

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