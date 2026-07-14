0050一度崩到102元！「買30張臉綠了」　網吵翻：趕緊買進

▲看到0050下跌，散戶崩潰了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉維榛／綜合報導

散戶崩潰！一名網友哀號，才以106元買進0050，豈料今（14日）一度跌到102元，讓他崩潰直呼「昨天明明還在漲」。貼文引來一票苦主簽到，「107元買30張」、「我買109元」。不過，也有長抱派認為，「三到五年後200元以上，有什麼好怕」、「有跌就買，再跌再買」。

苦主大集合！107、108、109元套牢崩潰：臉綠了



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一名網友在Threads表示，0050今天盤中一度跌到102元，讓他相當錯愕，「昨天明明還是漲的，我還買在106元欸，好沒心態。」短短一句話引起不少投資人共鳴，大票苦主現身留言，「我107元的，買30張的，臉都綠了」、「108元，簽到」、「我買107元，有救嗎」、「平常心，我買109元。」

長線派淡定喊話：三五年後200元起跳



不過，也有不少長線投資人認為，不需要因為短線修正就恐慌賣出，「三年到五年後會到200塊以上，有什麼好怕的」、「就是要趁大盤下跌的時候，趕緊買進，我今天又買了102.8元」、「有跌就買，再跌再買」、「不要跌一點點就受不了」、「沒有打算長期就別買0050了吧。」

台股今（14日）開低走低，盤中一度重跌1726.48點，改寫史上第6大盤中跌點，不過在日韓股翻紅帶動下，加權指數尾盤跌勢收斂，終場下跌642.57點，以44737.95點作收，跌幅1.42%，成交量11786.17億元。ETF元大台灣50（0050）同步走弱，終場收在104.40元，下跌1.6元、跌幅1.51%，走勢與大盤一致。