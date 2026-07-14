被要求為致癌油致歉　卓榮泰嗆謝龍介：今天是專案道歉？

記者蘇靖宸／台北報導

「中聯油脂」致癌油案持續延燒，行政院長卓榮泰今（14日）到立法院專案報告並備詢，被國民黨立委謝龍介數度要求道歉。但卓榮泰說，難道他說深感遺憾外，沒有說要深刻檢討跟深自反省？今天是專案報告還是專案道歉？至於被要求內閣改組，卓則回應，現在內閣最重要的是把毒油事情解決掉。

▲國民黨立委謝龍介14日要求卓榮泰為致癌油案道歉。（圖／記者劉耿豪攝）

卓榮泰14日下午到立法院專報「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」，並提到他中午得到的消息是中聯油脂已經繳清1億6520萬罰鍰。謝龍介質詢時，質疑卓榮泰在議場講此事，好像是在表揚中聯油脂已繳清罰緩，為其脫罪，但卓則反駁「我哪有給他誇獎」，而是在報告中說中聯油脂惡意隱匿、延遲報告。

不過，謝龍介認為卓榮泰今天的報告是要把責任推給地方，但2014年「強冠事件」發生在屏東，時任縣長是潘孟安，大家都要求行政院長跟衛福部長要負責，結果至今沒有任何官員跟國人道歉。卓榮泰回應，他絕對沒有要推責給地方，難道他說深感遺憾外，沒有說要深刻檢討跟深自反省？他已經把所有處理的時間放在報告中，「今天是專案報告還是專案道歉？」

▲行政院長卓榮泰（右）、衛福部長石崇良赴立法院院會就致癌油案備詢 。（圖／記者劉耿豪攝）

謝龍介不滿強調，「是你道歉的態度沒出來，台灣人沒辦法原諒你」，當事人讓台灣人吃這麼多黑心油，卻為了自己公司的經營權之爭而隱匿，而政府為了政權之爭也要選擇隱匿嗎？卓榮泰回嗆，「7月1日至3日，你是要我每天跟媒體講話，還是去查事實？」難道查出來沒要求7月6日要下架？難道沒查出來？「我不需要做什麼人情」。卓榮泰也批謝龍只會斷章取義、自以為是。

謝龍介再次怒喊，因為毒油問題，所以必須內閣改組。卓榮泰說，現在內閣最重要的是把毒油事情解決掉，「我們是解決問題，不是你在製造問題」。但謝龍介反擊，你們這組沒有肩膀、沒擔當，只想要當官領錢、享受權力，遇到事情就推給地方。卓榮泰又嗆，「我哪一句推給地方？偕同台中市政府叫推給地方嗎？這是法律規定，你中文看不懂，法律也看不懂」。