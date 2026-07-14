重機上國道民調「每年差異不大」　高公局：改2年調查一次

▲高公局針對大型重機上國道的民調改為每2年一次。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

大型重型機車爭取上國道多年，過去高公局連續12次委外民調，皆有6成民眾持反對態度，由於高公局每年中旬會公布新年度民調結果，不過今年卻遲遲等不到，高公局表示，因民調近年差異不大，因此檢討調查頻率，將改為2年調查一次，下次民調預計明年辦理。

大型重機爭取上國道，高公局過往會依據「民調」以及大型重機「行為檢核」等列為主要評估依據，根據慣例，每年中旬高公局皆會公布新年度民調結果，今年迄今卻遲遲未見到民調報告。

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對此，高公局表示，民調因為近來差異不大，將檢討修訂調查頻率；原則上調整為2年辦理1次，下次預計於明年辦理；如果特別需要再視需要增加。

至於行為檢核，高公局表示，鑑於大型重型機車團體殷切關心開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路議題，交通部顧及整體用路人利益，在各界具有高度共識、安全可靠的前提下逐步推動大型重機行駛國道，責成高公局委由中華民國運輸學會邀集相關單位代表及專家學者組成檢核小組，針對安全、秩序、行為等面向指標進行統計分析。

高公局指出，檢核結果將作為後續推動550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路進程之參考，檢核之年度係採4年辦理1次為原則。