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數學諾貝爾獎或將首現中國籍得主！　「費爾茲獎」名單意外提前洩露

▲▼法國高等科學研究所（IHES）數學學科終身教授王虹。（圖／翻攝法國高等科學研究所IHES官網）

▲法國高等科學研究所（IHES）數學學科終身教授王虹。（圖／翻攝IHES官網）

記者陳冠宇／綜合報導

被視為數學界諾貝爾獎的費爾茲獎（Fields Medal），將在7月23日召開的國際數學家大會（ICM）上揭曉。未料官網被發現不慎洩露得獎名單，中國大陸籍數學家王虹、鄧煜雙雙上榜，這意味著該獎項或將首度出現中國籍得主。巧合的是，兩位都是北京大學校友。

四年一度的國際數學家大會即將在美國費城召開，綜合陸媒《觀察者網》、新浪財經報導，有人發現，ICM 2026官網日程表的前端代碼中，藏著四條被標記為「HIDDEN Fields Medal Lecture」的費爾茲獎得主演講字段，看來是為了7月23日正式公布後準備的獲獎者演講安排。

此代碼用一條Codex生成的curl命令就能完整抓取，四個名字浮出水面：鄧煜（Yu Deng）、John Pardon、Jacob Tsimerman、王虹（Hong Wang）。消息在中文論壇擴散後，ICM官網隨後短暫下線，恢復後所有HIDDEN條目已被刪除。

▼ICM 2026官網此前洩露出費爾茲獎得主的代碼。（圖／翻攝新浪財經）

▲▼ICM 2026官網此前洩露費爾茲獎得主的代碼。（圖／翻攝新浪財經）

如果這份名單在9天後得到官方確認，將見證中國大陸數學史上幾項「零的突破」。

首先，自1936年創立以來，該獎項長期由歐美學者主導，華人身影雖曾出現，卻始終未有中國大陸籍得主。其次，這是中國數學家首次在同一屆中同時奪得兩枚費爾茲獎牌。再者，王虹將成為歷史上第三位獲得費爾茲獎的女性數學家。最後，這兩位頂尖天才，均是北京大學校友。

王虹1991年生於廣西桂林，16歲考入北京大學地球與空間科學學院，一年後轉入數學科學學院。2025年2月，她與Joshua Zahl發表127頁論文，宣告攻克三維「掛谷猜想」（Kakeya Conjecture）這個研究「一根針在三維空間中旋轉掃過的最小區域」的百年難題。萊斯大學數學家Nets Katz評價這項成果「百年一遇」。

王虹現為法國高等科學研究所（IHES）數學學科終身教授，是該所歷史上首位華人、首位亞裔終身教授。而IHES此前13位數學終身教授中，有8人拿過費爾茲獎。

▲▼芝加哥大學數學系教授鄧煜。（圖／翻攝芝加哥大學數學系官網）

▲芝加哥大學數學系教授鄧煜。（圖／翻攝芝加哥大學數學系官網）

鄧煜1989年生於深圳，2006年IMO金牌得主，保送北大數學系，後轉入麻省理工學院（MIT），普林斯頓大學博士，目前為芝加哥大學數學系正教授。他與合作者用開創性方法攻克了希爾伯特第六問題（Hilbert's sixth problem）的狹義版本，這是1900年希爾伯特提出的23個問題之一，125年來首次迎來實質性突破。這項成果為微觀粒子世界和宏觀流體世界之間架起了一座堅實的數學橋樑。

值得注意的是，兩人不僅將是同年獲獎的中國數學家，更是北京大學數學科學學院2007級的同班同學。2007年，王虹16歲考入北大，鄧煜保送北大數院。他們在燕園有兩年交集，作為同系同級同學則是一年。

他們同時獲獎，是費爾茲獎歷史上第二次有大學部同級同學同時獲獎，第一次是1994年的法國數學家Lions和Yoccoz，兩人1975年同時進入巴黎高等師範學院。

此前有兩位費爾茲獎華人得主。1982年，丘成桐成為首位華人費爾茲獎得主，但獲獎時已是美國籍。2006年，陶哲軒獲獎，同樣不是中國籍。兩位華人巨匠的成就讓華人世界驕傲，卻也讓中國數學界始終留存一絲遺憾，至今沒有一位中國籍數學家登上這個領獎台。

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數學諾貝爾獎費爾茲獎王虹鄧煜

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