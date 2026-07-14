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藍白杯葛卓榮泰專報致癌油　國民黨嗆：沒道歉、沒下台、沒真相

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院就中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備詢 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲行政院長卓榮泰備詢遭藍白杯葛 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（14日）赴立院提出「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告」並備質詢，不過，在卓榮泰上台前，藍白立委就在議場前掛滿布條，上面寫著「卓榮泰該下台就下台」、「跳票食安五環」等標語，抗議了約10分鐘後，卓榮泰才開始進行專報。國民黨文傳會主委陳以信批評，卓榮泰整份報告通篇都是政府替自己辯護、替自己打分數，卻看不到人民最想知道的答案，卓榮泰已經成為名副其實的「三沒院長」，沒真相、沒道歉、沒下台。

陳以信表示，行政院至今仍無法說清楚，從中聯接獲檢驗異常到政府接獲通報，中間究竟發生了什麼事？問題油品的成因是什麼？有多少問題油流入市面？行政院食安辦到底做了什麼？食安監督機制在哪裡失靈？報告完全沒有交代，也沒有追究政府責任，只是一味把責任推給業者，根本沒把事件真相向國人說清楚。

陳以信指出，食品安全是政府最基本的責任，如今造成全國民眾人心惶惶，行政院長專案報告竟然沒有一句向國人正式道歉，更沒有對政府監管失靈表示歉意。他質疑卓榮泰不是來向國人負責，而是來替行政團隊辯護，完全看不到執政者應有的謙卑與擔當。

陳以信抨擊，如此重大的食安事件，從行政監督到危機處理全面失靈，卻沒有任何政務官願意承擔政治責任。他批評，當年頂新油品事件中，民進黨從上到下要求別人下台毫不手軟，如今自己執政卻完全換了一套標準，充分暴露民進黨面對食安事件的雙重標準。

陳以信說，正如台北市長蔣萬安所主張，政府目前最重要的工作，不是急著宣布重新上架原則，而是先把真相查清楚，把民眾信心找回來。由於現在仍有多項檢驗持續進行，事件全貌尚未完全釐清，若政府急著讓產品恢復上架，只會讓消費者陷入「買也不是、不買也不是」的困境。陳以信痛批行政院如果決定倉促上架，就是把食安風險再次轉嫁給全民承擔，證明最該被下架的就是民進黨政府本身。
 

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