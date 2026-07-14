藍白杯葛卓榮泰專報致癌油　國民黨嗆：沒道歉、沒下台、沒真相

▲行政院長卓榮泰備詢遭藍白杯葛 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（14日）赴立院提出「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告」並備質詢，不過，在卓榮泰上台前，藍白立委就在議場前掛滿布條，上面寫著「卓榮泰該下台就下台」、「跳票食安五環」等標語，抗議了約10分鐘後，卓榮泰才開始進行專報。國民黨文傳會主委陳以信批評，卓榮泰整份報告通篇都是政府替自己辯護、替自己打分數，卻看不到人民最想知道的答案，卓榮泰已經成為名副其實的「三沒院長」，沒真相、沒道歉、沒下台。

陳以信表示，行政院至今仍無法說清楚，從中聯接獲檢驗異常到政府接獲通報，中間究竟發生了什麼事？問題油品的成因是什麼？有多少問題油流入市面？行政院食安辦到底做了什麼？食安監督機制在哪裡失靈？報告完全沒有交代，也沒有追究政府責任，只是一味把責任推給業者，根本沒把事件真相向國人說清楚。

陳以信指出，食品安全是政府最基本的責任，如今造成全國民眾人心惶惶，行政院長專案報告竟然沒有一句向國人正式道歉，更沒有對政府監管失靈表示歉意。他質疑卓榮泰不是來向國人負責，而是來替行政團隊辯護，完全看不到執政者應有的謙卑與擔當。

陳以信抨擊，如此重大的食安事件，從行政監督到危機處理全面失靈，卻沒有任何政務官願意承擔政治責任。他批評，當年頂新油品事件中，民進黨從上到下要求別人下台毫不手軟，如今自己執政卻完全換了一套標準，充分暴露民進黨面對食安事件的雙重標準。

陳以信說，正如台北市長蔣萬安所主張，政府目前最重要的工作，不是急著宣布重新上架原則，而是先把真相查清楚，把民眾信心找回來。由於現在仍有多項檢驗持續進行，事件全貌尚未完全釐清，若政府急著讓產品恢復上架，只會讓消費者陷入「買也不是、不買也不是」的困境。陳以信痛批行政院如果決定倉促上架，就是把食安風險再次轉嫁給全民承擔，證明最該被下架的就是民進黨政府本身。

