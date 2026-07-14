都有風險...為何長輩喊「別亂買股票」卻勸快買房？過來人曝原因

▲原PO不解，為何長輩愛叫人買房？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文指出，許多長輩常說買股票具備高風險，資金放銀行才妥當，但又頻繁催促晚輩購屋並堅信房產必漲，讓他感到十分疑惑，因為他認為背負房貸，實質上才是極大的財務槓桿，不解為何眾人對待不同資產的風險標準，有如此巨大的落差。貼文曝光後，引起討論。

買房、買股票，看待風險標準不一？

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這名男網友在Dcard上，以「為什麼老人都說投資很危險，結果最愛叫人買房？」為標題發文。原PO提到，買房通常僅需兩成頭期款，其餘八成向銀行申貸，形同開槓桿並背負數十年債務。他不解為何借錢買股票被視為高風險，貸款千萬買房卻被認定穩健。

原PO指出，若股市下跌一成，長輩便會說「你看吧」；但若房產跌價，卻又說「沒關係」，長期下來一定會回來。他強調，自己無意比較投資房市還是股市比較好，只是認為很多人說自己討厭風險，但卻願意購屋，究竟是股票太危險，還是大家對房地產的容忍度比較高？

網友點出關鍵：看過股市泡沫

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他們沒看過房市泡沫，只看過股市泡沫」、「因為他們經歷過股市崩盤，但台灣房市沒崩過」、「一堆沒遇過股災的少年股神，根本不知道風險啊，剛好跟上這風口而已，豬都會飛」、「請看1990年線圖 」、「因為他們看過泡沫，知道股市泡沫的情況，我們沒看過。不過股市買大盤的話，長期投資也是會創新高，問題是要多久而已，房市就是穩定，在他們有生之年也是長期向上，有波動沒錯，但是波動沒有股市大，而且穩定」。

也有網友表示，「買房是為了不被房東趕，而且房產投資，進入門檻也高，所以其實在老一輩眼中，並非把房子當成投資商品」、「因為他們那個年代沒有0050，市值型、高股息、主動型ETF等產品」、「因為他們買房除了自住另一個想法是保值，買房這個資產至少可以抗通膨」。