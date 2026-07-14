上緯智聯攜手空氣島文創　AI機器狗互動遊樂園落腳宜、苗

▲上緯智聯與空氣島文創聯手打造全台首創「AI機器狗互動遊樂園」。（圖／上緯控股提供）

記者高堂堯／南投報導

上緯智聯科技股份有限公司自有品牌台智寶（TaiiBot）正式跨足商業娛樂應用，並攜手「空氣島文創」打造全台首創「AI機器狗互動遊樂園」，將AI機器狗導入親子娛樂場域，結合互動科技、闖關遊戲與沉浸式體驗，開創智慧機器人商業化應用的新模式。

「AI機器狗互動遊樂園」首座據點於7日於宜蘭金東購物商場正式開幕，並同步進駐苗栗尚順購物中心；上緯智聯表示，本次由空氣島文創規劃營運「空氣島－科技萌寵館」，以未來科技為主題，融合智慧科技與沉浸式遊戲設計，設有挑戰闖關區、遙控機器狗體驗區及六大主題關卡，玩家可透過操控AI機器狗完成任務挑戰，享受即時互動與科技娛樂融合的新體驗。

上緯智聯表示，隨著實體AI（Physical AI）技術日趨成熟，智慧機器人的應用正快速由工業場域拓展至日常生活；台智寶AI機器狗即可展現感知、移動控制及人機互動等核心技術能力，讓AI不只是展示技術，而是透過實際參與遊戲與互動，成為民眾可親近、可操作、可體驗的智慧夥伴，進一步拉近AI科技與日常生活的距離。

空氣島文創指出，此次透過AI機器狗結合互動科技，打造兼具娛樂、學習與社交的新型態親子空間，未來也將推出更多主題玩法、團隊競賽及期間限定活動，持續深化科技娛樂體驗，讓智慧互動成為親子共遊的新選擇。