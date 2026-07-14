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海巡帶青年直擊海防第一線　登35噸巡防艇體驗海上勤務

▲海巡署南部分署舉辦海洋學生體驗營，帶領青年學子近距離了解海巡核心任務。（記者林東良翻攝，下同）

▲海巡署南部分署舉辦海洋學生體驗營，帶領青年學子近距離了解海巡核心任務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化青年學子海洋素養，並增進對海巡核心任務的認識，海巡署南部分署於7月13日至14日舉辦「2026年海洋學生體驗營－博覽海洋 青春啟航」，邀集全國高中職及大專院校學生參與，透過海洋保育、科技裝備展示及海上巡防等多元課程，帶領青年深入了解海巡工作與海洋永續議題。

▲海巡署南部分署舉辦海洋學生體驗營，帶領青年學子近距離了解海巡核心任務。（記者林東良翻攝，下同）

此次活動最大亮點，是南部分署與國立海洋生物博物館簽署合作備忘錄後，首次安排學員進入平時未對外開放的海洋生物救援保育後場，近距離認識海龜救援、收容照護及野放流程。

▲海巡署南部分署舉辦海洋學生體驗營，帶領青年學子近距離了解海巡核心任務。（記者林東良翻攝，下同）

學員也實際參與鯊魚標本製作課程，從海洋生物研究及保育實務中，了解海洋生態面臨的挑戰，進一步深化保育觀念。

除了海洋保育課程，南部分署也展示機動雷達車、背散式X光機及遙控動力救生圈等科技裝備，讓學生了解海巡人員如何運用科技執行邊境查緝、海域監控及海上救援任務。

▲海巡署南部分署舉辦海洋學生體驗營，帶領青年學子近距離了解海巡核心任務。（記者林東良翻攝，下同）

活動另安排學員登上海巡新式35噸巡防艇，由海巡隊員介紹船艇設備及海上勤務內容，帶領學生實際認識海上執法、海域巡防與救難工作的執行方式，感受第一線人員守護海疆的重要使命。

▲海巡署南部分署舉辦海洋學生體驗營，帶領青年學子近距離了解海巡核心任務。（記者林東良翻攝，下同）

南部分署表示，希望透過海洋學生體驗營，落實「知海、近海、進海」理念，讓青年學子從實地參與中認識海洋、親近海洋，並理解海巡執法與海洋保育工作的關聯。

▲海巡署南部分署舉辦海洋學生體驗營，帶領青年學子近距離了解海巡核心任務。（記者林東良翻攝，下同）
南部分署指出，未來將持續推動海洋教育及保育相關活動，提升青年海洋意識，鼓勵更多學子投入海洋事務，共同守護海洋環境與永續發展。

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