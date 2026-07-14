綠批藍白秀做杯葛毒油專報　卓榮泰：已致謝韓國瑜讓我先處理風災

▲藍白立委包圍行政院長卓榮泰抗議，綠委則在四周護衛卓。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對「中聯油脂」致癌油風暴，立法院今（14日）下午邀請行政院長卓榮泰專案報告，但遭藍白杯葛約11分鐘後才順利上台。民進黨立委陳培瑜也對在野杯葛感到遺憾並抗議，明明上週四就經朝野協商同意專報，原來在野是急著政治作秀，並羞辱相關行政團隊。卓榮泰則回應，「我來到這裡報告是要說明真相的」，也提到自己上週五用文字感謝當時朝野協商主席、立法院長韓國瑜對議事的安排，讓他有充分時間看各地風災狀況。

行政院長卓榮泰今（14日）下午率相關部會首長赴立法院就中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備詢，但藍白黨團一開會就舉標語要卓下台，朝野僵持約11分鐘後，卓榮泰才順利上台報告。

民進黨立委林楚茵發文表示，看看朝野協商藍白幹部的簽名，藍白要求卓榮泰報告，剛才又杯葛不給上台，根本是在利用「食安作秀」，利用「食安」政治操作。把人叫來又不給台上，藍白根本是無良把食安當成政治籌碼在作秀。民進黨不怕真相攤在陽光下，行政院嚴格把關、妥善處理食安問題，但藍白剛才死命阻撓報告、企圖摀住中央的聲音，到底想幫誰護航？

林楚茵批評，藍白是政治詐騙集團嗎？還是毒油集團的協力者？不然幹嘛心虛阻擋行政院長報告，是怕大家發現這次毒油事件又是起源於台中盧媽媽失職？還是怕逃到中國的通緝犯終於要被懲罰？「現在卓院長已經在台上了，請在野黨聽清楚，不要只會在國會秀下限！」

民進黨立委陳培瑜則在質詢時向本日會議主席江啟臣、藍白黨團抗議，各黨團在7月9日下午4時的黨團協商結論是7月14日下午邀請行政院長等提出「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制」檢討專案報告並備質詢，當時主持協商會議的是立法院長韓國瑜。更可笑的是，當天協商時大家就知道禮拜五會有颱風，各地都在做防颱準備，但民眾黨陳清龍卻提出非常無理荒謬可笑的要求，要行政院隔天就來報告，還好韓國瑜那天清醒，提醒民眾黨團要防颱。

陳培瑜批評，看起來民眾黨急著作秀，所以剛剛卓榮泰要上台時，藍白黨團一起阻擋不讓卓報告，「我真的不知道，口口聲聲喊著關心食安的是你們民眾黨跟國民黨，但是來到了立法院的議會現場，阻擋院長上台報告的也是你民眾黨跟國民黨」。

陳培瑜認為，卓榮泰與相關部會首長都秉持著要解決問題、共同保障食安，願意公開資訊向國人報告，很可惜在野黨團不讓卓上台報告，她要對這件事表達遺憾與難過，「原來你們民眾黨急，是急著要政治做秀，急著想要收割，急著想要羞辱卓院長還有相關行政團隊」。

陳培瑜強調，民進黨團與行政院一向態度都非常清楚，「我們希望的是來解決問題，我們希望的是釐清真相，我們希望的是保障國人的食安」，不知道藍白在袒護誰，難道要袒護台中市長盧秀燕、中國通緝犯、相關業者？到底害怕多少資訊被公開透明，所以決定用炒作、作秀的方法，不讓卓上台，她要再次公開譴責藍白委，也要向江啟臣表達民進黨團的抗議。

卓榮泰回應時則表達感謝，「兩句話來感謝委員也答覆」，第一，「我來到這裡報告是要說明真相的」，無論如何，剛剛能讓他有充分時間把真相說明清楚，他還是感謝大院的安排；其次，上週五他用文字感謝韓國瑜對議事的安排，讓他有充分時間看各地風災狀況，「這樣的議事安排我想是有助於人民對政府的信心」。