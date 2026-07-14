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聖石金業吸金案豪車拍賣　14組買家瘋搶！6車全成交進帳3543萬

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲聖石金業10億贓產開賣，金色法拉利1698萬落槌6名車全拍光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署今（14日）舉辦「夢幻名車拍賣會」，公開拍賣台北地檢署偵辦「聖石金業」吸金詐欺案查扣的6輛豪車。金色法拉利812 GTS以1698萬元拍定居冠，連同勞斯萊斯、另一輛法拉利等全數成交，總拍定金額達3543萬元，款項將供日後沒收、追徵或發還被害人。

台北地檢署去年偵辦聖石金業案，調查發現該公司以優惠價格推動黃金契約，宣稱投資人可用市價88折購買黃金，並承諾日後保證買回。不過，檢方認為，在國際金價持續上漲的情況下，公司卻保證交付現值112％的黃金現貨，營運模式明顯不合常理，形同「賠本生意」，懷疑背後涉及以後金補前金的龐氏騙局。

檢調進一步調閱公司帳務系統，發現業務人員對外銷售黃金契約後，可抽取高達50％佣金，其餘50％則由聖石金業取得。檢方認為，在高額佣金支出及金價上漲雙重壓力下，公司實際上恐難依約交付投資人相當於現值112％的黃金，因而懷疑相關黃金投資方案涉及非法吸金及詐欺。

檢警當時兵分多路搜索聖石金業及相關處所，查扣現金逾千萬元、黃金條塊46公斤，以及法拉利、勞斯萊斯等高價豪車，總計查扣公司財產約10億元，並傳喚聖石金業董事長邱嬿妤、黃金供應商聖永金業董事長蔡承翰、聖石金業執行長張桂洋，以及多名高階主管、幹部到案說明。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲淺黃色法拉利F12 Berlinetta超跑拍出575萬元，由北檢檢察官王文成（左）與行政執行官陳靜慧（右）拍定。（圖／行政執行署士林分署提供） 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經檢察官訊問後，邱嬿妤、蔡承翰各以500萬元交保，張桂洋則以200萬元交保，3人均遭限制出境、出海。為避免查扣車輛隨時間折舊、影響日後追贓價值，台北地檢署囑託士林分署辦理變價拍賣。

拍賣會今（14）日上午10時30分登場，共吸引14組買家到場競標，現場喊價氣氛熱烈，不到1小時便完成全部拍賣程序。2019年出廠、搭載6496c.c. V12自然進氣引擎的金色法拉利812 GTS，最終以1698萬元拍定，拿下全場最高價。

其餘車輛部分，白色勞斯萊斯Wraith以715萬元成交，淺黃色法拉利F12 Berlinetta以575萬元拍定；淺紫色保時捷Taycan 4 Cross Turismo以273萬元成交，淺藍色保時捷718 Boxster S拍出186萬元，白色賓士A180則以96萬元落槌。6輛名車全數拍定，總成交金額達3543萬元。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲金色法拉利812 GTS以1698萬元拍定，圖為北檢黃育仁（左）、陳靜慧（右）。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署表示，拍賣所得將交由台北地檢署保管，供日後依法沒收、追徵或發還被害人使用。透過檢察機關與行政執行機關跨機關合作，可加速犯罪所得變價及價值保全，避免扣押財產持續折舊，也為後續被害人權益保障奠定基礎。

士林分署強調，未來將持續與檢察機關密切合作，發揮行政執行機關的專業變價效能，讓不法所得「查得到、扣得住、賣得掉」，避免犯罪者坐享不法利益，落實司法追贓及社會公平正義。

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