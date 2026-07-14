紅衣女「跨坐男伴」忘情晃動！　芭達雅公園活春宮激戰畫面曝

▲兩名男女凌晨在公園內發生性行為，遭散步民眾拍下。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

泰國度假勝地芭達雅（Pattaya）再度爆發活春宮事件，一段露骨影片14日在泰國社群媒體上瘋狂流傳，一對大膽男女竟在公園內的石桌旁「肉體激戰」，過程直接被路人拍下。兩人的誇張行徑也引發熱議，網友同時呼籲應加強公園的巡邏，並安裝更多監視器，防止類似不雅行為再度發生。

根據The Thaiger報導，這起震驚芭達雅的妨害風化事件發生在帕塔納克山（Khao Phra Tamnak）上極具盛名的「中大敬意公共公園（Chaloem Phrakiat Public Park）」。該處平時是當地居民與全球遊客最愛的健行、運動與看夜景的休閒聖地，怎知卻發生脫序行為。

從影片中可以看到，一名身穿白衣服的男子與一名身穿紅衣服、裝扮火辣的女子，大剌剌地跨坐在公園內的一張石製野餐桌上，上下肉體交疊晃動，兩人旁若無人的激烈行為，隨即引起路人注意，並將過程拍下。

公園警衛威奈（Winai）事後接受記者訪問時表示，案發當天清晨3時20分至3時30分之間，他正好在該區域進行例行巡邏，當時他的確看到一名膚色白皙、疑似來自中東的外國男性獨自坐在那張石桌旁。因為當時沒看到女性，他也沒有多想，便繼續往前巡邏。

沒想到威奈前腳剛走，隨後就有另一名民眾向他表示，在石桌旁看到有一對男女發生性行為。他最初持懷疑態度，直到事後同事讓他觀看已在網路上瘋傳的活春宮影片，他才發現當事人竟然就是他當時看到的該名男子。

威奈無奈表示，過去雖然常在公園偏僻死角發現有情侶或是可疑人士逗留，但從來沒想過會有人直接在公園內上演活春宮。

目前2名男女的身分與國籍尚未獲得確認，不過當局已經介入調查。而這也並非芭達雅首次發生活春宮事件，2025年12月，一對俄羅斯情侶才因為大膽在海邊的露營椅上激戰，被處以罰款。

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