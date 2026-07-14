　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

紅衣女「跨坐男伴」忘情晃動！　芭達雅公園活春宮激戰畫面曝

▲▼芭達雅公園活春宮激戰畫面曝！紅衣女肉體交疊。（圖／翻攝自Facebook）

▲兩名男女凌晨在公園內發生性行為，遭散步民眾拍下。（圖／翻攝自Facebook）

記者王佩翊／編譯

泰國度假勝地芭達雅（Pattaya）再度爆發活春宮事件，一段露骨影片14日在泰國社群媒體上瘋狂流傳，一對大膽男女竟在公園內的石桌旁「肉體激戰」，過程直接被路人拍下。兩人的誇張行徑也引發熱議，網友同時呼籲應加強公園的巡邏，並安裝更多監視器，防止類似不雅行為再度發生。

根據The Thaiger報導，這起震驚芭達雅的妨害風化事件發生在帕塔納克山（Khao Phra Tamnak）上極具盛名的「中大敬意公共公園（Chaloem Phrakiat Public Park）」。該處平時是當地居民與全球遊客最愛的健行、運動與看夜景的休閒聖地，怎知卻發生脫序行為。

從影片中可以看到，一名身穿白衣服的男子與一名身穿紅衣服、裝扮火辣的女子，大剌剌地跨坐在公園內的一張石製野餐桌上，上下肉體交疊晃動，兩人旁若無人的激烈行為，隨即引起路人注意，並將過程拍下。

公園警衛威奈（Winai）事後接受記者訪問時表示，案發當天清晨3時20分至3時30分之間，他正好在該區域進行例行巡邏，當時他的確看到一名膚色白皙、疑似來自中東的外國男性獨自坐在那張石桌旁。因為當時沒看到女性，他也沒有多想，便繼續往前巡邏。

沒想到威奈前腳剛走，隨後就有另一名民眾向他表示，在石桌旁看到有一對男女發生性行為。他最初持懷疑態度，直到事後同事讓他觀看已在網路上瘋傳的活春宮影片，他才發現當事人竟然就是他當時看到的該名男子。

威奈無奈表示，過去雖然常在公園偏僻死角發現有情侶或是可疑人士逗留，但從來沒想過會有人直接在公園內上演活春宮。

目前2名男女的身分與國籍尚未獲得確認，不過當局已經介入調查。而這也並非芭達雅首次發生活春宮事件，2025年12月，一對俄羅斯情侶才因為大膽在海邊的露營椅上激戰，被處以罰款。

►露營椅「肉體交疊」畫面曝！芭達雅重逢前妻　海灘激戰活春宮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／音樂教室命案現場曝！警連開4槍　兇手中彈哇哇大叫
快訊／全家開放退費　6品項、效期一次看
快訊／砍死音樂教室老闆！美籍男遭警連開4槍中彈
快訊／音樂教室爆砍人！　老闆渾身血慘死
快訊／雨彈升級　8縣市豪大雨特報
美媒爆川普開綠燈！　通話沙國王儲「支持轟炸青年運動」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救

增至30死！曼谷餐廳惡火「多人陳屍廁所」　疑走錯路受困奪命

紅衣女「跨坐男伴」忘情晃動！　芭達雅公園活春宮激戰畫面曝

遭中國拘留訊問100次！美籍華裔地震學家研究北韓核試　被控間諜罪

狂轟油輪「釀7船員死傷」　印度召見伊朗副大使抗議

美媒爆川普開綠燈！　通話沙國王儲「支持轟炸青年運動」

全日空「淫機長」猥褻襲臀空姐！　一審判1年8個月

懷疑丈夫偷腥！她用銼刀磨利牙齒　趁愛愛「一口咬斷陰莖」

深埋地底610公尺！川普放話「轟炸伊朗核設施」　專家無奈狠打臉

伊朗飛彈、無人機報復空襲美軍！　巴林、約旦防空系統啟動攔截

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救

增至30死！曼谷餐廳惡火「多人陳屍廁所」　疑走錯路受困奪命

紅衣女「跨坐男伴」忘情晃動！　芭達雅公園活春宮激戰畫面曝

遭中國拘留訊問100次！美籍華裔地震學家研究北韓核試　被控間諜罪

狂轟油輪「釀7船員死傷」　印度召見伊朗副大使抗議

美媒爆川普開綠燈！　通話沙國王儲「支持轟炸青年運動」

全日空「淫機長」猥褻襲臀空姐！　一審判1年8個月

懷疑丈夫偷腥！她用銼刀磨利牙齒　趁愛愛「一口咬斷陰莖」

深埋地底610公尺！川普放話「轟炸伊朗核設施」　專家無奈狠打臉

伊朗飛彈、無人機報復空襲美軍！　巴林、約旦防空系統啟動攔截

40歲後真的會「斷崖式衰老」？博士解析身體出現的關鍵變化

北漂族扣掉房租「薪水剩不多」不如回鄉？網吐實情：我不後悔

快訊／大學分科測驗「數學乙」參考解答公布

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救

南投家扶暑期課輔班開課　陪伴孩子認識內心世界

認同台灣人或中國人是自然情感　鄭麗文對話高中生：不該成選擇題

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

虎斑浪貓自己入住還帶貓朋友　夫妻被強迫收編「莫名多2毛孩」

東港百人治安座談！ 警揭詐騙新招　不忘提醒演習交管

增至30死！曼谷餐廳惡火「多人陳屍廁所」　疑走錯路受困奪命

【嘴太狠XD】一聽弟弟交女友　秒嗆：怎麼會有人喜歡你！

國際熱門新聞

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

即／29歲台女「日本詐騙」被逮！姓名長相曝

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

狂轟5小時！美軍宣布完成新一波對伊朗空襲

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

曼谷酒吧大火「焦屍扭曲變形」！原因曝

資金見底！　韓大型賣場Homeplus今起全面停業

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

阿聯2油輪遭「伊朗飛彈」擊中釀1死8傷

川普嗆連2天重擊伊朗　加碼威脅：可能很快下令美軍空襲核設施

不只踢球年賺19億　哈蘭德超狂投資曝光

烏軍狂轟俄能源命脈　愛沙尼亞外長酸普丁恐跳窗

川普否認陷長期戰爭　拒給時程表：伊朗仍會抵抗一段時間

更多熱門

相關新聞

曼谷酒吧惡火上修29死！老闆衝回火場命危

曼谷酒吧惡火上修29死！老闆衝回火場命危

泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）知名啤酒餐廳Rong Beer Na Lat Phrao12日深夜發生火警，許多顧客逃生不及罹難，相關單位14日證實傷亡人數再度擴大，死亡人數達29人。此外，仍有數名病患在加護病房搶救中，包含目前深陷輿論的餐廳老闆。據稱，老闆第一時間便脫困，是為了衝回火場救人才會受到重傷。

泰9大致命火災　跨年趴65人葬身火海

泰9大致命火災　跨年趴65人葬身火海

烈焰衝出門　曼谷餐廳爆炸後全場倒地

烈焰衝出門　曼谷餐廳爆炸後全場倒地

曼谷惡火駐唱女歌手慘死！男友遭炸飛

曼谷惡火駐唱女歌手慘死！男友遭炸飛

曼谷餐廳惡火27死　安管曝：沒灑水系統

曼谷餐廳惡火27死　安管曝：沒灑水系統

關鍵字：

芭達雅活春宮泰國公園不雅影片

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用發票載具APP　官方步驟看這

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面