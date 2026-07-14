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開冷氣配電蚊香！他醒來「舌麻乾嘔」嚇壞　一票驚：都這樣用

▲▼惡鄰,噪音,大樓,社區,崩潰,吵架,公主病,劈腿,出軌,女友,隔音,分手,離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

夏天到了，很多人就怕半夜睡覺被蚊子騷擾，會開電蚊香驅蚊。就有網友表示，人生第一次使用液體電蚊香，因為沒仔細看使用標示，晚上睡覺時同時開著冷氣和液體電蚊香，隔天起床卻舌尖發麻、乾嘔、喉嚨不舒服、一直想咳嗽等症狀，擔心自己疑似中毒，貼文曝光後引發議論。

原PO在Threads表示，自己第一次使用液體電蚊香，因為沒有仔細閱讀標示，晚上睡覺時同時開著冷氣和液體電蚊香，隔天起床後，就出現輕微舌尖發麻、乾嘔、喉嚨怪怪的、一直想咳嗽等症狀，懷疑自己符合中毒症狀。但因為情況不算嚴重，他忍不住求助「看醫生會不會大驚小怪？」

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不過，事後他有打開窗戶、開電風扇通風，吃了一顆抗過敏藥，立刻洗澡、換衣服再出門，晚上回家後身體狀況已經改善不少。

看到貼文後，就有過來人秒懂，「原來我不孤單，我也中毒過，隔天早上醒來頭暈目眩，根本沒辦法站立」、「我也曾經密閉房間開蚊香中毒，睡醒狂上吐下瀉，從此改用蚊帳」、「我之前也是！我還以為是過敏反應勒」、「液體電蚊香聞久了容易會有噁心感。」

電蚊香「大部分哺乳類能迅速代謝」

不過，有藥師表示，「電蚊香的殺蟲的效果只對昆蟲有效，大部分哺乳類都能迅速代謝。」但他也提醒，「貓不行，但看體質，有些人會有呼吸道或神經刺激。」還有網友說，「宣導一下，養貓的人不可以用液體電蚊香唷！還有含除蟲菊精的防蚊噴霧也不可以。」「人中毒的機率底，但是貓咪對液體電蚊香的除蟲菊精成分耐受性差，要注意。」

大部分的人則是無感，「一直都這樣開但沒中毒的我到底？」「開冷氣加液體電蚊香會中毒？！」「我一直都這樣欸，好幾年了，沒事也沒死。」「抱歉，想在這邊「應該是你體質比較敏感，不然多數人開著都不會有什麼症狀，這種情況可能比較適合用蚊帳，或者改成人不在家的時候再開。」「我從小都這樣開著睡覺耶，一人房間都各放一台。」

醫師提醒　電蚊香使用「須注意通風」

事實上，家醫科醫師許書華曾表示，市售合法防蚊產品均須符合政府規範並通過安全性評估。以常見的「除蟲菊酯」成分為例，在一般使用情境下對人體的影響相對較低。不過醫師提醒，使用時務必保持室內空氣流通，避免與人體距離過近，並建議善用產品的定時功能，以確保使用安全。

針對使用時機，醫師指出，由於蚊子會受人體氣味與體溫吸引，單靠人工捕捉效果有限。建議在睡前約30分鐘先行啟動電蚊香，並放置於空氣流動處，讓成分均勻擴散，避免濃度過度累積。透過預先建立防蚊環境，能更有效地降低夜間蚊蟲叮咬的機率。

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