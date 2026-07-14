7月中旬「4生肖」財運爆發　事業、偏財雙雙報喜

▲來看七月中旬好運臨門的四個生肖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導



進入七月中旬後，整體運勢逐漸轉旺，部分生肖更有望迎來財運與事業同步升溫的好時機。根據《搜狐網》命理專欄指出，有4個生肖近期受到好運眷顧，不僅正財收入穩定提升，偏財運也有不錯表現，甚至可能迎來意外收穫。只要把握眼前機會、維持穩健步調，便有望讓財富持續累積。究竟哪些生肖榜上有名？一起來看看。

生肖龍

屬龍的朋友本周財運走強，正偏財都有亮眼表現，有望迎來不錯的收穫。工作上努力可望獲得主管肯定，不排除出現加薪、獎金或升遷機會，收入也有提升空間。此外，偏財運同步升溫，先前布局的投資可能傳來好消息，也有機會迎接意外之財。把握眼前機會之餘，也別忘了維持穩健理財，才能讓好運延續。

生肖蛇

屬蛇的人本周憑藉敏銳的觀察力與直覺，容易搶先發現值得把握的機會，財運也隨之升溫。無論是投資理財或工作發展，都有望迎來令人滿意的成果。另一方面，人際運勢同步看漲，良好的溝通能力有助於拓展人脈、建立合作關係，不僅為眼前帶來助力，也替未來累積更多發展機會。

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生肖馬

屬馬的朋友本周將迎來展現實力的舞台，面對工作上的挑戰，不妨主動迎戰，有機會憑藉領導力與行動力脫穎而出。雖然過程中可能遇到壓力，但也正是突破自我的契機。此外，投資理財方面可多留意直覺帶來的靈感，審慎評估後再做決定，有望為自己爭取不錯的財務回報。

生肖羊

屬羊的人本周財運穩中有升，過去的耐心與堅持可望逐漸開花結果。尤其長期規畫的投資或理財布局，近期有機會看見成效，為財務帶來正向回饋。面對市場變化，建議持續保持冷靜與理性，善用自身分析能力擬定策略，不急於追高殺低，更有助於穩健累積財富。