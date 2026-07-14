　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

排灣族服飾藏歷史密碼　台南585名學子走進博物館探索族群文化

▲台南市國中小學生走進國立台灣歷史博物館，透過館藏文物認識原住民族及族群互動歷史。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市國中小學生走進國立台灣歷史博物館，透過館藏文物認識原住民族及族群互動歷史。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

排灣族服飾上的日治時期錢幣、呈現原住民族生活樣貌的傳統建築模型，以及見證早期交易往來的銀製頭盔，一件件館藏文物帶領學生穿越時空，看見不同族群在台灣土地上交流、碰撞與融合留下的歷史痕跡。

台南市教育局原住民族教育資源中心與國立台灣歷史博物館，自114學年度起合作辦理「madakaw時光機—台灣族群互動史參訪教育體驗」，共辦理20梯次，帶領台南市585名國中小學生走進博物館，透過常設展導覽、焦點文物解說、時光列車體驗及學習任務，認識原住民族歷史文化，培養跨族群同理心與多元史觀。

台南市長黃偉哲表示，台灣歷史由不同族群共同交織而成，過程中既有交流合作，也曾歷經衝突與磨合。透過國立台灣歷史博物館的展覽、文物及專業導覽，學生能從原住民族的立場，重新理解土地、文化與族群關係，認識原住民族是台灣歷史不可或缺的一部分。

▲台南市國中小學生走進國立台灣歷史博物館，透過館藏文物認識原住民族及族群互動歷史。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，學習歷史不只是記住年代與事件，更重要的是理解不同觀點、尊重文化差異，進而培養面對多元社會所需的同理心及公共參與能力。

教育局長鄭新輝表示，推動原住民族教育，除了重視族語傳承，也要讓學生了解原住民族的歷史與文化。此次課程以博物館展覽及文物為媒介，將原住民族歷史放入台灣整體發展脈絡，引導學生認識不同時期的族群往來、社會變遷及文化交流。

鄭新輝指出，學生透過導覽解說及學習任務，可將課本中的歷史概念與館藏文物、展覽情境相互連結，不僅深化學習，也能培養觀察、思考及尊重不同族群文化的能力。

學生對文物中的細節感受尤其深刻。安南國中學生邱子綺表示，她原以為排灣族服飾上的錢幣裝飾是清代銅錢，經導覽後才知道是日治時期錢幣，讓她更具體感受到原住民族文化在不同時代交流及變遷的樣貌。

新化國小學生陳亭伊則分享，看到展出的銀製頭盔及相關飾物，讓她聯想到早期原住民族與外界交易往來的歷史，也發現文物可以留下不同族群互動的重要線索。

▲台南市國中小學生走進國立台灣歷史博物館，透過館藏文物認識原住民族及族群互動歷史。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，族語學習不只著重詞彙與發音，更需要理解語言所承載的生活經驗、文化記憶及族群脈絡。未來將持續整合族語教學、文化體驗與場館資源，讓學生在更多元的學習情境中，認識族語背後的文化內涵，深化對原住民族文化的認識與尊重。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／音樂教室命案現場曝！警連開4槍　兇手中彈哇哇大叫
快訊／全家開放退費　6品項、效期一次看
快訊／砍死音樂教室老闆！美籍男遭警連開4槍中彈
快訊／音樂教室爆砍人！　老闆渾身血慘死
快訊／雨彈升級　8縣市豪大雨特報
美媒爆川普開綠燈！　通話沙國王儲「支持轟炸青年運動」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投家扶暑期課輔班開課　陪伴孩子認識內心世界

東港百人治安座談！ 警揭詐騙新招　不忘提醒演習交管

預防高壓執勤猝死！國軍高雄總醫院前進里港分局　守護警員健康

上緯智聯攜手空氣島文創　AI機器狗互動遊樂園落腳宜、苗

海巡帶青年直擊海防第一線　登35噸巡防艇體驗海上勤務

排灣族服飾藏歷史密碼　台南585名學子走進博物館探索族群文化

茄荖山莊更生少年考取丙級烘焙技術士證照　南投檢察長頒獎勵金

巴威雨後防疫關鍵一周！屏縣府籲快清積水　慎防登革熱+類鼻疽

6船長專業判斷！東琉線安全疏運1294人　守護小琉球交通命脈

翻轉住院體驗！嘉基民雄雙福醫院引進「醫學中心級」AI電腦斷層

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

南投家扶暑期課輔班開課　陪伴孩子認識內心世界

東港百人治安座談！ 警揭詐騙新招　不忘提醒演習交管

預防高壓執勤猝死！國軍高雄總醫院前進里港分局　守護警員健康

上緯智聯攜手空氣島文創　AI機器狗互動遊樂園落腳宜、苗

海巡帶青年直擊海防第一線　登35噸巡防艇體驗海上勤務

排灣族服飾藏歷史密碼　台南585名學子走進博物館探索族群文化

茄荖山莊更生少年考取丙級烘焙技術士證照　南投檢察長頒獎勵金

巴威雨後防疫關鍵一周！屏縣府籲快清積水　慎防登革熱+類鼻疽

6船長專業判斷！東琉線安全疏運1294人　守護小琉球交通命脈

翻轉住院體驗！嘉基民雄雙福醫院引進「醫學中心級」AI電腦斷層

40歲後真的會「斷崖式衰老」？博士解析身體出現的關鍵變化

北漂族扣掉房租「薪水剩不多」不如回鄉？網吐實情：我不後悔

快訊／大學分科測驗「數學乙」參考解答公布

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救

南投家扶暑期課輔班開課　陪伴孩子認識內心世界

認同台灣人或中國人是自然情感　鄭麗文對話高中生：不該成選擇題

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

虎斑浪貓自己入住還帶貓朋友　夫妻被強迫收編「莫名多2毛孩」

東港百人治安座談！ 警揭詐騙新招　不忘提醒演習交管

增至30死！曼谷餐廳惡火「多人陳屍廁所」　疑走錯路受困奪命

【這司機也太可愛】台鐵司機用喇叭按出「愛的鼓勵」和遊客打招呼 #多良車站

地方熱門新聞

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

金門333人補位返台

立院桃園考察　張善政爭取漁港升級與AI算力中心

桃園小小軌道推廣員　探索全台最深捷運站體

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

長河人力榮獲　桃園市優良私立就業服務機構

24年照顧16位寄養童　陳應興獲新北模範父親

基隆第二處語言治療中心啟用

五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造閱讀之旅

台南城西掩埋場排「黑水」？環保局委託第三方採樣檢驗駁斥

台南草湖寮重劃區逢雨就淹陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

員林市長選舉　綠營徵召大明里長張政岳迎戰

中埔國中免費英語營開訓　70名學子受惠

更多熱門

相關新聞

台南建置58套聲音照相設備半年取締306輛噪音車

台南建置58套聲音照相設備半年取締306輛噪音車

為遏止改裝排氣管及噪音車擾民，修正後《噪音管制法》去年底上路，高噪音車輛最高罰鍰提高10倍，台南市環保局同步擴大聲音照相科技執法，並結合環警監聯合稽查，今年上半年共受理噪音車陳情1724件，較去年同期減少381件，降幅達18％，顯示噪音車管制作為已逐步見效。

青春拒毒舞出活力！台南13校近130名學生飆舞尬才藝

青春拒毒舞出活力！台南13校近130名學生飆舞尬才藝

疑毒駕肇事　自小客撞機車跑了丟路邊

疑毒駕肇事　自小客撞機車跑了丟路邊

台南仁德中山路整路金紙　真相曝光

台南仁德中山路整路金紙　真相曝光

颱風天開特斯拉偷荷蘭將軍！　台南姊妹喊「有荷蘭血統」

颱風天開特斯拉偷荷蘭將軍！　台南姊妹喊「有荷蘭血統」

關鍵字：

排灣族服飾歷史密碼台南博物館探索族群文化

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用發票載具APP　官方步驟看這

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面