排灣族服飾藏歷史密碼　台南585名學子走進博物館探索族群文化

▲台南市國中小學生走進國立台灣歷史博物館，透過館藏文物認識原住民族及族群互動歷史。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

排灣族服飾上的日治時期錢幣、呈現原住民族生活樣貌的傳統建築模型，以及見證早期交易往來的銀製頭盔，一件件館藏文物帶領學生穿越時空，看見不同族群在台灣土地上交流、碰撞與融合留下的歷史痕跡。

台南市教育局原住民族教育資源中心與國立台灣歷史博物館，自114學年度起合作辦理「madakaw時光機—台灣族群互動史參訪教育體驗」，共辦理20梯次，帶領台南市585名國中小學生走進博物館，透過常設展導覽、焦點文物解說、時光列車體驗及學習任務，認識原住民族歷史文化，培養跨族群同理心與多元史觀。

台南市長黃偉哲表示，台灣歷史由不同族群共同交織而成，過程中既有交流合作，也曾歷經衝突與磨合。透過國立台灣歷史博物館的展覽、文物及專業導覽，學生能從原住民族的立場，重新理解土地、文化與族群關係，認識原住民族是台灣歷史不可或缺的一部分。

黃偉哲指出，學習歷史不只是記住年代與事件，更重要的是理解不同觀點、尊重文化差異，進而培養面對多元社會所需的同理心及公共參與能力。

教育局長鄭新輝表示，推動原住民族教育，除了重視族語傳承，也要讓學生了解原住民族的歷史與文化。此次課程以博物館展覽及文物為媒介，將原住民族歷史放入台灣整體發展脈絡，引導學生認識不同時期的族群往來、社會變遷及文化交流。

鄭新輝指出，學生透過導覽解說及學習任務，可將課本中的歷史概念與館藏文物、展覽情境相互連結，不僅深化學習，也能培養觀察、思考及尊重不同族群文化的能力。

學生對文物中的細節感受尤其深刻。安南國中學生邱子綺表示，她原以為排灣族服飾上的錢幣裝飾是清代銅錢，經導覽後才知道是日治時期錢幣，讓她更具體感受到原住民族文化在不同時代交流及變遷的樣貌。

新化國小學生陳亭伊則分享，看到展出的銀製頭盔及相關飾物，讓她聯想到早期原住民族與外界交易往來的歷史，也發現文物可以留下不同族群互動的重要線索。

教育局表示，族語學習不只著重詞彙與發音，更需要理解語言所承載的生活經驗、文化記憶及族群脈絡。未來將持續整合族語教學、文化體驗與場館資源，讓學生在更多元的學習情境中，認識族語背後的文化內涵，深化對原住民族文化的認識與尊重。