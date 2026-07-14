二伯淚訴創作過程　他搖頭「更坐實心虛」：快拿出設計草圖

▲二伯品牌接連爆爭議。（圖／翻攝自HAHABABY官網）



記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯經營的品牌「hahababy」，部分商品遭質疑與日本品牌「SOU・SOU」設計相似。有網友建議，若二伯要替品牌澄清未涉及抄襲，只能拿出「商品設計草圖」，證明設計的時間比日方上市前更，「不然你說沒抄襲是很難抝過去。」

網友要求公開草圖



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有網友在Threads發文，二伯若要有效回應質疑，就必須拿出商品設計草圖，「上頭清楚記載，比這些品牌方上市前更早」，否則這一波可能很難拗過去。

原PO認為，與其繼續對外說明，不如先將引發爭議的商品下架，重新設計新的產品，再透過後續作品重新取得消費者信任，「而不是直播上哽咽談什麼創業艱辛的心路歷程，模糊焦點反而更加坐實心虛。」

貼文一出，網友表示，「從一開始就靠著蔡阿嘎的名氣到現在，並不覺得她有多艱辛….只覺得有錢真好賺很大」、「應該是拿不出來？不然第一時間應該出來解釋了」、「說實話…..真的很難相信沒有抄襲，因為很多商品都很像，還不是只有一兩個，而是很多個」、「其實請他們拿出設計手稿，再加上自己闡述一下設計理念，就知道是真是假了」。

疑不只抄襲SOU・SOU！網再抓包「10款撞設計」

二伯創立的親子品牌疑似抄襲問題，鬧得沸沸揚揚，如今則有不少柯南網友在Threads發文，整理出二伯疑似抄襲多組商品對比圖，發現二伯親子品牌不只涉及抄襲日品牌「SOU・SOU」，其圖樣設計也與non-hedge、Bell Pony、CECIL McBEE、Viga Wang、graniph、FIZZ、niko and等品牌相似。

二伯10日也終於打破沉默做出回應，澄清品牌許多圖案的靈感都來自生活觀察及孩子的創作，或是生活中的觀察，再與設計師反覆討論、修改，才逐漸完成最終設計。針對外界質疑抄襲風波，二伯並未正面回應外界質疑品牌設計與日本品牌SOU・SOU相似一事，而是著重分享商品的創作理念與開發歷程。