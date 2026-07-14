民航局砸3.6億建新航空氣象系統　雷雨可提前8小時掌握

▲民航局飛航服務總台總台長黃麗君(右)、技正莊清堯(左)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

民航局砸3.6億元、耗時4年建置的「新一代航空氣象系統」今年3月18日正式啟用，雷雨預報由1小時擴大至8小時、預報解析度由4公里升級至1公里，積冰、亂流、雷雨、颱風風力、機場能見度等預報更精進。「新一代低空風切警報系統建置計畫」則將投入12.2億元，明年起建置，預計120年正式啟用，提升飛航安全。

民航局飛航服務總台總台長黃麗君表示，航空氣象主要提供民航機場及航路的氣象觀測、預報與告警，攸關機場是否暫停起降、航路是否偏航，與飛航安全息息相關。新一代航空氣象系統歷經4年建置，不僅是航空氣象發展的重要里程碑，也對飛航服務品質及飛安帶來大幅提升。

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黃麗君指出，新系統引進美國國家大氣研究中心（NCAR）最新積冰、亂流及雷雨演算法，並與中央氣象署合作，利用高解析度模式及超級電腦高速運算等產出航空氣象產品，同時首次與國內資訊廠商合作開發系統，落實技術本土化及自主維護目標，過往因系統來自國外且維修更新也仰賴國外原廠，維護費耗資上億元，未來也可望降低。

她表示，我國自民國86年耗資2.7億元建置航空氣象系統以來，期間30年歷經兩次升級，分別花了1.7億元及1.1億元，新一代系統建置經費約3.6億元，可提升預報能力，新系統整合氣象觀測、預報、警示、航機回報、國際航空氣象資訊交換、雷達及衛星等多元資料，也納入航機自動亂流通報，進一步提升亂流預報能力。

其中，雷雨預報時效由過去1小時大幅延長至8小時，可在雷雨尚未生成前即預測未來發展；預報解析度則由4公里提升至1公里，提供更精細的航空氣象資訊。

黃麗君表示，雷雨當空可能造成機場暫停起降，以桃園機場為例，雷雨影響1小時即可能波及約1萬2500名旅客，因此越早掌握天氣變化，越能協助航空公司及機場提早應變。

▲民航局飛航服務總台總台長黃麗君。（圖／記者李姿慧攝）

此外，系統也提升亂流及積冰預報能力，過去僅能預報2萬至5萬呎高空晴空亂流，如今透過演算法精進，亂流預報高度可向下延伸至1000呎，並導入國際航空運輸協會（IATA）亂流資料，提升預報精準度；積冰預報則結合演算法及衛星、雷達模式資料，提高準確率，降低飛航風險。

在颱風應變方面，黃麗君指出，系統結合歷史資料模式及AI技術，自動串接中央氣象署颱風定位資訊，快速產製機場颱風警報單，將過去約30分鐘的人工作業縮短至15分鐘。今年系統啟用後首次遭遇巴威颱風，即透過自動化流程有效提升機場颱風預報時效，雷雨生成掌握度也明顯改善。

她表示，近年國際發生多起對流性亂流事件，例如新加坡航空客機於緬甸上空遭遇亂流，即顯示低高度亂流預警的重要性。新系統除涵蓋高空晴空亂流，也納入低高度雲中亂流及山岳地形造成的亂流，有助航機提前調整航路，降低飛航風險。

黃麗君說，航空氣象服務除提供航空公司、機場及飛航人員使用外，也建置航空氣象服務網及APP，提供即時跑道風向、風速及全球機場天氣資訊，並透過LINE及簡訊發布危害天氣訊息；系統亦結合GIS平台，整合全球航空氣象資訊，方便飛航人員快速查詢所需資料，民眾也可即時查詢全球各機場天氣。

▲民航局預計投入12.2億元建置新一代低空風切警報系統。（圖／民航局提供）

此外，行政院今年6月5日核定「新一代低空風切警報系統建置計畫」，總經費12.2億元，期程自116年至119年，預計於桃園機場第三跑道完工前完成建置，120年正式啟用。

黃麗君表示，目前桃園機場低空風切系統採測風站方式監測，但因設備逐漸屆齡，且第三跑道北側位於海上，已不適合沿用既有模式，因此新系統將採用氣象雷達搭配光達遙測技術，其中雷達偵測降雨，光達則可利用懸浮微粒偵測晴天風場，提升低空風切監測能力。

她指出，新系統將由過去定點監測提升為區域掃描，涵蓋第三跑道6條進、離場航道，並設置雷達及光達設備，可提供鋒面、雷雨及強風侵襲告警，完整涵蓋低空風切警報需求。未來面對航班持續成長及極端氣候挑戰，將進一步提升整體飛航安全韌性，成為航空運作不可或缺的重要基礎設施。