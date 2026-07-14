為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選　王世堅：陳亭妃會讓你有機會輸

記者郭運興／台北報導

2026台南市長選戰受到關注，今（14日）國民黨台南市長參選人、立委謝龍介在立院遇見力挺陳亭妃的民進黨立委王世堅，兩人先握手致意，後續為台南選戰鬥嘴數分鐘，過程中，謝龍介信心滿滿不斷強調「我在這邊跟你做一個新的保證，11月28日謝龍介一定會當選，叫陳亭妃加油一點」。王世堅則直言「我也是很尷尬地跟你說你這次會輸啦，你要接受這個事實，我們亭妃一定會贏，陳亭妃一定給你這個機會輸啦」。兩人幽默對話也逗笑了一旁記者。



王世堅今與謝龍介在立院議場相遇，謝龍介不僅主動上前握手，更表示「有空來競選總部，好不好」，王世堅也一口答應，但他也表示「陳亭妃一定會贏你的」。

謝龍介也表示，「你們都想到要贏，但是我想到的是讓台南市民贏一遍，33年都是民進黨在贏，這次讓選票交給台南市民，台南市民才是最後的裁判者，初選林俊憲、林宜瑾、郭國文、蘇貞昌、賴惠員、邱莉莉都把陳亭妃講得那麼差，現在怎麼又變好了」。

王世堅則緩頰「因為他們不是在地去聽到的，蘇貞昌不是在地的，剩下在地的本來就跟陳亭妃競爭的」。謝龍介則幽默說「所以他們就是來亂的就是了」，王世堅聽了也笑了出來。

接著，王世堅說「六成比四成，你能拿四成就很厲害了」，謝龍介則說「不然我們兩個來賭」？王世堅也一口答應「好，我跟你賭」。

兩人邊握手，謝龍介邊表示「來競選總部喝茶喔，一次就好，我邀請你」，王世堅則笑說「好好好，我跟陳亭妃這麼好你也知道，30年好朋友，對她相當了解一定會當選」。

謝龍介也笑回「我們兩個不也很好」？王世堅直言「是啊，我們兩個也很好，所以很尷尬，我也是很尷尬地跟你說你這次會輸啦」。

謝龍介仍不放棄追問「那我贏呢？我跟你保證我會贏，我說過的話都會算數」，王世堅則虧謝龍介「我看是很難，你上次也說會贏」。

王世堅強調「要跟你講一個事實，這次陳亭妃會贏，你要接受這個事實」，謝龍介仍說「11月28日台南就翻轉了，現在就在翻轉了，因為太陽能、官商勾結，民進黨執政33年，台南市民想換新，這是事實，你也要接受這個事實」。

王世堅再次強調「我只要你接受一個事實，11月28日選出來你會輸」，謝龍介不放棄表示「我跟你保證我會贏，就跟比賽一樣，要看結果，人民才是最後裁判者，我在這邊跟你做一個新的保證，11月28日謝龍介一定會當選，謝謝你，叫陳亭妃加油一點」。



王世堅仍然強調，「我也跟你說我們亭妃一定會贏，她一定加油，你是很有勇氣啦明知道現在輸，陳亭妃一定給你這個機會輸啦」。

▼王世堅、謝龍介兩人今在議場為台南市長選戰鬥嘴。（圖／攝影中心攝）